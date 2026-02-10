VisitPeloponnese | Open Call για συμμετοχή στο Switzerland B2B Sales Workshop – Ζυρίχη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο B2B Sales Workshop – Switzerland, το οποίο διοργανώνεται από την Respond On Demand Ltd και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στη Ζυρίχη, στο Sheraton Zurich Hotel.

Το Switzerland B2B Sales Workshop αποτελεί αποκλειστικά B2B επαγγελματική διοργάνωση, σχεδιασμένη για τη στοχευμένη σύνδεση ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων με την ελβετική αγορά. Η δομή του workshop βασίζεται σε προκαθορισμένα επαγγελματικά ραντεβού (one-to-one meetings) με:

Travel Agents

Tour Operators

MICE Organizers

από την Ελβετία, προσφέροντας άμεση, ουσιαστική και αποδοτική επιχειρηματική δικτύωση.

Στρατηγική σημασία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ελβετική αγορά αποτελεί στρατηγική αγορά υψηλής αξίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, χαρακτηριζόμενη από:

υψηλή αγοραστική δύναμη,

σταθερή ταξιδιωτική ζήτηση,

έντονο ενδιαφέρον για ποιοτικά, αυθεντικά και βιώσιμα τουριστικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Πελοποννήσου με την Ελβετία, μέσω του πτητικού προγράμματος της Edelweiss Air, με απευθείας πτήσεις Ζυρίχη – Καλαμάτα, οι οποίες ενισχύουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα του προορισμού.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο συγκεκριμένο workshop στοχεύει:

στην υποστήριξη και ενδυνάμωση του πτητικού αυτού προγράμματος,

στην επέκταση της ζήτησης πέραν της υψηλής περιόδου, με έμφαση στις shoulder seasons,

στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με βασικούς παράγοντες της ελβετικής τουριστικής αγοράς.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο B2B Sales Workshop της Ζυρίχης εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, με έμφαση σε αγορές υψηλής ποιότητας όπως η ελβετική. Μέσα από στοχευμένες B2B δράσεις και προκαθορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις, ενισχύουμε την παρουσία του προορισμού, στηρίζουμε την απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Καλαμάτα και δημιουργούμε τις βάσεις για σταθερή, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διεύρυνση της ζήτησης πέρα από την υψηλή περίοδο.»

— Θάνος Μιχελόγγονας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί:

τουριστικές επιχειρήσεις,

φορείς τουρισμού,

επαγγελματίες του κλάδου (Tour Operators, DMCs, MICE providers),

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Switzerland B2B Sales Workshop 2026, να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από το http://my.visitpeloponnese.com (απαιτείται εγγραφή)

Κόστος & Όροι Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής: 1.200 € + ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής: απευθείας στην διοργανώτρια εταιρεία Respond On Demand Ltd

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 15 Φεβρουαρίου 2026

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή:

Visit Peloponnese / Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

Email : [email protected] | [email protected]

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!