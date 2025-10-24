Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
24
Οκτώβριος
TOP
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φοινικούντα: «Ξεψαχνίζουν» τις τηλεφωνικές συνομιλίες των δύο 22χρονων για να βρουν τον ηθικό αυτουργό

Share

Τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του.

Η πρώτη δόση από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τις συνομιλίες των 22χρονων που κατηγορούνται για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα, βρίσκεται από χθες Πέμπτη (23.10.25) στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας.

Στόχος των αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν με ποια άλλα πακιστανικά τηλέφωνα συνομιλούσε ο 22χρονος. Έτσι, εκτιμούν ότι θα καταλήξουν στο πακιστανικό τηλέφωνο που είχε ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν καταλήξει πως το σκούτερ το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι δύο 22χρονοι για τη διαφυγή τους, τους το είχε δώσει κάποιος από την παρέα τους.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ