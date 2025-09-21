Φορολογία: Πώς τα νέα τεκμήρια ξαναφέρνουν τα δίλιτρα αυτοκίνητα στους δρόμους

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, με στόχο να μειωθεί σημαντικά το φορολογικό βάρος που επιβαρύνει πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Τα νέα τεκμήρια για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα θα βασίζονται πλέον όχι μόνο στα κυβικά εκατοστά, αλλά και στις εκπομπές ρύπων (CO₂), ενώ θα ληφθεί υπόψη και η παλαιότητα του οχήματος.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια

Αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 θα έχουν τεκμήρια υπολογιζόμενα κυρίως με βάση τις εκπομπές CO₂, όχι μόνο τον κυβισμό.

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 30% για νεότερα και πιο «καθαρά» αυτοκίνητα, με σημαντικά οφέλη για ιδιοκτήτες μεσαίου κυβισμού.

Τα παλιά οχήματα (άνω των 10 ετών) διατηρούν προνομιακές μειώσεις λόγω παλαιότητας, αλλά δεν θα ωφεληθούν όσο τα νεότερα, επειδή ήδη έχουν χαμηλότερα τεκμήρια.

Ποιοι κερδίζουν

Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει περίπου 500.000 φορολογουμένους, ιδίως:

-άτομα με μέσο ή χαμηλό εισόδημα που μέχρι τώρα «πληρώνουν» τεκμήρια μεγαλύτερα από τα πραγματικά τους έξοδα,

-ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που βρίσκονται σε χρήση για εργασία ή μετακινήσεις αλλά απέχουν από την αγορά νέου αυτοκινήτου λόγω τεκμηρίων,

–ιδιοκτήτες ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων με μηδενικούς ή πολύ χαμηλούς ρύπους, οι οποίοι θα δουν το τεκμήριό τους να μειώνεται σημαντικά.

