Πλησιάζει η ώρα για τις φορολογικές δηλώσεις – Ποιους καλεί πρώτη φορά η Εφορία

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Για πρώτη φορά χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού φέτος με την εφορία.

Πρόκειται για τους νέους που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Ωστόσο, η υποχρέωση δεν περιορίζεται μόνο στα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα με μικρό εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα το προηγούμενο έτος. Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι νέοι που διαθέτουν κατοικία ή Ι.Χ. αυτοκίνητο, στοιχεία που συνιστούν τεκμήρια διαβίωσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ