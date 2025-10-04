Φόρος κάτω από 10% για οικογενειακό εισόδημα 60.000 ευρώ

Από την… κόλαση των «μισακών» –με το μισό εισόδημα να πηγαίνει στην εφορία και το υπόλοιπο μισό να μένει στην τσέπη του απασχολούμενου– στους… μονοψήφιους φορολογικούς συντελεστές για εκατομμύρια μισθωτούς, αλλά και αυτοαπασχολούμενους.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, πλέον η Ελλάδα μπορεί να διαφημίσει πραγματική φορολογική επιβάρυνση κάτω του 10% ακόμη και για μισθωτούς με ετήσιο εισόδημα της τάξης των 20.000 ή 30.000 ευρώ, για οικογένειες με αθροιστικό εισόδημα που μπορεί να υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ –ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών–, αλλά και για αυτοαπασχολούμενους με κέρδη 20.000 ευρώ. Μπορεί επίσης να προσκαλέσει επαγγελματίες που έφυγαν για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό να επιστρέψουν, προβάλλοντας ότι οι μονοψήφιοι συντελεστές μπορεί να ισχύσουν ακόμη και για ετήσια ατομικά εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

Για να εμφανιστούν οι μονοψήφιοι συντελεστές για μισθωτούς αλλά και αυτοαπασχολούμενους, χρειάστηκε να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να σταματήσει να επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος και να αλλάξει η φορολογική κλίμακα, ενσωματώνοντας χαμηλότερους συντελεστές, κυρίως για τους απασχολούμενους με παιδιά, αλλά και τους νέους. Πλέον, η αγορά θα κληθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, αφού μετρήσει τα αποτελέσματα του νέου φορολογικού τοπίου στην πράξη. Για παράδειγμα: