Πώς η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές: Οι αλλαγές στη φορολογία ανά κλιμάκιο

Για την κυβέρνηση, η επιβολή του “ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος” ήταν μια απόφαση που έφερε περί τα 500-600 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ενώ ενίσχυσε και το επιχείρημα ότι πρέπει να μοιράζονται δικαιότερα τα φορολογικά βάρη καθώς κλήθηκαν να πληρώσουν φόρους και αυτοί που δήλωναν κέρδη “ψίχουλα” στην εφορία.

Ταυτόχρονα βέβαια, προκάλεσε και μεγάλη φθορά, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερους φόρους ενώ αφαιρέθηκε το δικαίωμα του αυτοαπασχολούμενου να εμφανίσει ζημιά (σ.σ. για την ακρίβεια το δικαίωμα υπάρχει αλλά ο φόρος επιβάλλεται επί του ελάχιστου εισοδήματος). Καθώς πλησιάζουμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν να εξηγήσουν τα “πεπραγμένα” σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και φυσικά μια από αυτές θα είναι και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Εξ’αρχής διαπιστώνεται ότι η επικοινωνιακή στρατηγική θα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: ενώ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο θα έχει σημαντικά οφέλη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το όφελος θα φανεί με το εκκαθαριστικό του 2027 το οποίο είναι πολύ πιθανό να αποσταλεί μετά τις επόμενες εκλογές ειδικά αν αυτές στηθούν την άνοιξη του 2027.

