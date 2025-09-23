Πώς η κυβέρνηση ρίχνει δίχτυα στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές: Οι αλλαγές στη φορολογία ανά κλιμάκιο

Για την κυβέρνηση, η επιβολή του “ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος” ήταν μια απόφαση που έφερε περί τα 500-600 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ενώ ενίσχυσε και το επιχείρημα ότι πρέπει να μοιράζονται δικαιότερα τα φορολογικά βάρη καθώς κλήθηκαν να πληρώσουν φόρους και αυτοί που δήλωναν κέρδη “ψίχουλα” στην εφορία.
Εξ’αρχής διαπιστώνεται ότι η επικοινωνιακή στρατηγική θα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: ενώ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο θα έχει σημαντικά οφέλη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το όφελος θα φανεί με το εκκαθαριστικό του 2027 το οποίο είναι πολύ πιθανό να αποσταλεί μετά τις επόμενες εκλογές ειδικά αν αυτές στηθούν την άνοιξη του 2027.
