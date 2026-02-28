Φόβους για πανδημία από γρίπη των ζώων εκφράζει ο ΠΟΥ

Περίπου ένα δισεκατομμύριο περιστατικά γρίπης καταγράφονται κάθε χρόνο διεθνώς, εκ των οποίων τα 3-5 εκατομμύρια νοσούν βαριά. Η γρίπη προκαλεί 290.000-650.000 θανάτους κάθε χρόνο.

Η γρίπη συνεχίζει να απασχολεί έντονα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη διεθνή ιατρική κοινότητα, όχι μόνο εξαιτίας των επιπτώσεων της νόσου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο φετεινός υπότυπος Κ, που προέρχεται από την γρίπη των πτηνών Α Η3Ν2.

Δεδομένης όμως η αύξησης των ζωονόσων, ασθενειών δηλαδή που μεταπηδούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και της δυνατότητας του ιού της γρίπης να προκαλέσει πανδημία, οι συστάσεις τώρα του ΠΟΥ εστιάζουν στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών και των χοίρων, με έμφαση στη γρίπη των πτηνών για την επόμενη χειμερινή περίοδο στο βόρειο ημισφαίριο.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 25 προσβολές ανθρώπων από γρίπη ζώων, σε έξι χώρες.

Οι αλλαγές του ιού είναι η αιτία που κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης είναι διαφορετικό και περιλαμβάνει τους τύπους του ιού που καταγράφονται από το διεθνές σύστημα επιτήρησης GISRS, που λειτουργεί εδώ και 75 χρόνια.

Για την εξέλιξη του ιού της γρίπης και την ανάπτυξη των νέων εμβολίων της επομένης χειμερινής περιόδου, οι ειδικές επιτροπές συνεδρίαζαν καθόλη την εβδομάδα που πέρασε, προκειμένου να καταλήξουν στη σύνθεση του νέου αντιγριπικού εμβολίου.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ