ΥΓΕΙΑ

Πνεύμονες: Η βιταμίνη που τους θωρακίζει

Συχνά, όταν νιώθετε έντονο άγχος, σας προτείνουν να πάρετε βαθιές ανάσες. Το ίδιο και όταν βρίσκεστε σε ένα φυσικό περιβάλλον, για να γεμίσετε τους πνεύμονές σας με πολύτιμο οξυγόνο. Πώς, όμως, θα πάρετε βαθιές ανάσες εάν δεν έχετε δυνατούς πνεύμονες; Τα μεγάλα αστικά τοπία, με τη μολυσμένη ατμόσφαιρα, αλλά και βλαβερές συνήθειες, όπως το κάπνισμα, υπονομεύουν την υγεία των πνευμόνων σας, ενισχύοντας τον κίνδυνο πνευμονικών παθήσεων.

Νέα μελέτη κατέληξε σε μια σημαντική διαπίστωση: Μπορείτε να θωρακίσετε την υγεία των πνευμόνων σας, εξασφαλίζοντας επάρκεια μιας συγκεκριμένης βιταμίνης στον οργανισμό σας. Με ποιο τρόπο; Μα φυσικά μέσω της κατάλληλης διατροφής.

Η έρευνα που δημοσιεύεται στο ERJ Open Research υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι όσοι δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης Κ ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για κακή υγεία των πνευμόνων. Η έλλειψη της βιταμίνης συσχετίστηκε, ειδικότερα, με καταστάσεις όπως το άσθμα, ο συριγμός και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

