Φράνκς, Κοσμόπουλος, Πετρίδης και Σφακιωτάκης του Μεσσηνιακού βραβεύτηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, διοργάνωσε τελετή βραβεύσεων αθλητών και αθλητριών στίβου για τις αγωνιστικές διακρίσεις και επιτυχίες αυτών που πραγματοποιήθηκαν την αγωνιστική περίοδο του 2025. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως και παραβρέθηκαν σε αυτήν διακριθέντες αθλητές/ τριες από τους συλλόγους της Περιφέρειας.

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. 1888 εκπροσωπήθηκε από τέσσερις αθλητές: τον Γιώργο Φράνκς, το Νίκο Κοσμόπουλο, το Νίκο Πετρίδη και το Νίκο Σφακιωτάκη. Φυσικά οι δύο πρώτοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία καθώς κατοικούν και σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ οι δύο τελευταίοι βραβευθέντες έδωσαν κανονικά το παρόν. Από την προπονητική ομάδα του τμήματος, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Παναγιώτης Αντωνόπουλος παρακολούθησε την εκδήλωση.

Οι διακρίσεις για τις οποίες τιμήθηκαν οι αθλητές από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου είναι οι ακόλουθες:

Γιώργος Φράνκς

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

9 η θέση στο δρόμο των 400μ. με επίδοση 45’’.46

θέση στο δρόμο των 400μ. με επίδοση 45’’.46 12η θέση στη μεικτή σκυταλοδρομία 4×400μ. με επίδοση 3′:19″.02, που είναι και Πανελλήνιο Ρεκόρ.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23

9η θέση στον ημιτελικό του δρόμου των 400μ. με επίδοση 46’’.37

Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών/ Γυναικών

3 η θέση στην σκυταλοδρομία 4×400μ. με επίδοση 3’:07’’.48

θέση στην σκυταλοδρομία 4×400μ. με επίδοση 3’:07’’.48 5η θέση στο δρόμο των 400μ. με επίδοση 46’’.09

Νίκος Κοσμόπουλος

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

17η θέση στο δέκαθλο με συγκομιδή 7.023 βαθμών.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

1η θέση στο δέκαθλο με συγκομιδή 7.104 βαθμών.

Νίκος Πετρίδης

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20

3η θέση στο δέκαθλο με συγκομιδή 5.926 βαθμών.

Νίκος Σφακιωτάκης

Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου

3η θέση στα 400μ. με εμπόδια ανδρών με επίδοση 53’’.63

Θερμά συγχαρητήρια αποδίδονται στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου για την εκδήλωση, στους βραβευθέντες αθλητές/ τριες όλων των συλλόγων και στους προπονητές τους.