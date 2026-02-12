Πόλο: Κυριακάτικη πρεμιέρα με Ο.Π.Α.Θ.Α. Πατρών για τον Άργη Καλαμάτας στο πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Εφήβων

Έναρξη του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Εφήβων (Κ18)

Με ενθουσιασμό και υψηλές προσδοκίες ξεκινά το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στην ηλικιακή κατηγορία των Εφήβων (Κ18), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής και συναρπαστικής αγωνιστικής διαδρομής για την ομάδα του Άργη Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της Α’ Φάσης της διοργάνωσης, η ομάδα του Άργη Καλαμάτας θα αναμετρηθεί με την αξιόμαχη ομάδα του Ο.Π.Α.Θ.Α. Πατρών, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνιστικό πάθος.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας.

“Καλούμε τους φίλους του αθλήματος να στηρίξουν με την παρουσία τους τους νεαρούς αθλητές, ενισχύοντας την προσπάθειά τους σε αυτή τη σημαντική έναρξη της αγωνιστικής περιόδου”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι ιθύνοντες του συλλόγου