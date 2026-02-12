Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Φεβρουάριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Κυριακάτικη πρεμιέρα με Ο.Π.Α.Θ.Α. Πατρών για τον Άργη Καλαμάτας στο πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Εφήβων

Share

Έναρξη του Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Εφήβων (Κ18)

Με ενθουσιασμό και υψηλές προσδοκίες ξεκινά το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στην ηλικιακή κατηγορία των Εφήβων (Κ18), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής και συναρπαστικής αγωνιστικής διαδρομής για την ομάδα του Άργη Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της Α’ Φάσης της διοργάνωσης, η ομάδα του Άργη Καλαμάτας θα αναμετρηθεί με την αξιόμαχη ομάδα του Ο.Π.Α.Θ.Α. Πατρών, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνιστικό πάθος.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας.

“Καλούμε τους φίλους του αθλήματος να στηρίξουν με την παρουσία τους τους νεαρούς αθλητές, ενισχύοντας την προσπάθειά τους σε αυτή τη σημαντική έναρξη της αγωνιστικής περιόδου”, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι ιθύνοντες του συλλόγου

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode