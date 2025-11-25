Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Πριν πάει ο Γιάννης στο ΝΒΑ δεν είχα καμία ελπίδα επανένωσης με την οικογένειά μου»

Η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA, πριν καν γίνει ένας mega star του παγκόσμιου μπάσκετ, έπαιξε καταλυτικό ρόλο, στο να στηριχθεί η οικογένεια του «Greek freakε» σε πολλούς τομείς. Οικονομικούς και μη.

Ο μεγαλύτερος αδερφός των Αντετοκούνbros, Φράνσις, μεγάλωσε μακριά από την υπόλοιπη οικογένειά του, μένοντας στη Νιγηρία -αφού ήταν αδύνατο για εκείνους που ήταν στην Ελλάδα να επιστρέψουν για να τον πάρουν μαζί τους- και αναφέρθηκε σε αυτή την περίοδο.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο μίλησε στο Down Town για το πώς η επιλογή του Γιάννη στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2013 επέτρεψε στον ίδιο να επανενωθεί με την υπόλοιπη οικογένεια, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά.

Παράλληλα ο Φράνσις Αντετοκούνμπο -ο οποίος δεν ασχολείται με το μπάσκετ αλλά με τον χώρο της μουσικής- μίλησε για τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των αδερφών, αλλά και την αγάπη του για την Ελλάδα.

