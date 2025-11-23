Μεσσηνία: Η Κορώνη οδηγεί την κούρσα στην Α’ Τοπική – Αποτελέσματα, βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική

Με τη νίκη της με 3-2 στο ντέρμπι κορυφής με την Εράνη Φιλιατρών, η ομάδα της Κορώνης βρέθηκε να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στη Μεσσηνία.

Η Μάνη πήρε τους βαθμούς της νίκης στην αναμέτρηση με την Θύελλα Χαρακοπιού, με το εντυπωσιακό 4-1.

Αποτελέσματα – 9η αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – Θύελλα Χαρακοπιού 4-1

Πάμισος Μεσσήνης – ΑΟ Στενωσιάς 5-1

ΑΟ Μεθώνης – Παπαφλέσσας Χώρας 4-0

ΑΟ Καλλιθέας – ΑΟ Διαβολιτσίου 2-1

ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Κυπαρισσίας 2-1

ΑΕ Λογγάς – Τέλος Άγρας 18:00

Μεσσηνιακός – ΑΟ Φοινικούντας 0-1

Ακρίτας Κορώνης – Εράνη Φιλιατρών 3-2

Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)

1. Ακρίτας Κορώνης 21

2. Εράνη Φιλιατρών 20

3. Τέλος Άγρας 20

4. ΑΕ Μάνης 18

5. ΑΟ Φοινικούντας 18

6. Πάμισος Μεσσήνης 16

7. ΑΟ Μεθώνης 14

8. ΑΕ Λογγάς 13

9. Θύελλα Χαρακοπιού 11

10. ΑΟ Στενωσιάς 11

11. ΑΟ Κυπαρισσίας 10

12. ΑΟ Ομόνοια 9

13. Παπαφλέσσας Χώρας 8

14. Μεσσηνιακός 6

15. ΑΟ Καλλιθέας 3

16. ΑΟ Διαβολιτσίου 1

Επόμενη (10η) αγωνιστική

Πάμισος Μεσσήνης – ΑΕ Μάνης

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Μεθώνης

ΑΟ Στενωσιάς – ΑΟ Καλλιθέας

Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΟ Ομόνοια

ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΕ Λογγάς

ΑΟ Κυπαρισσίας – Μεσσηνιακός

Τέλος Άγρας – Ακρίτας Κορώνης

ΑΟ Φοινικούντας – Εράνη Φιλιατρών