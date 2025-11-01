Φρέσκο ψωμί όπως την πρώτη μέρα: Αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να το αποθηκεύσετε

Η νοστιμιά του φρέσκου ψωμιού αδιαμφισβήτητη. Το πρόβλημα είναι ότι έστω και μια ημέρα μετά η γευστικότητα χάνεται.

Πώς μπορεί λοιπόν να το αποθηκεύσει κανείς για να διατηρείται η νοστιμιά του;

Ουσιαστικά το ψωμί με το πέρασμα των ημερών αφυδατώνεται, στεγνώνει, με αποτέλεσμα να ξερένεται. Αυτή η διαδικασία επιταχύνεται, ειδικά στο ψυγείο, όπου το ψωμί χάνει ακόμη περισσότερο νερό και ξερένεται περίπου τρεις φορές πιο γρήγορα.

Πώς να αποθηκεύσετε το ψωμί για να μείνει φρέσκο

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιστρέψετε τη διαδικασία είναι να βάλετε το ψωμί σε πήλινα ή κεραμεικά δοχεία-ψωμιέρες.

Μπορεί οι ξύλινες ψωμιέρες να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ωστόσο τις ιδανικές συνθήκες για το ψωμί της δημιουργούν τα πήλινα και κεραμεικά κουτιά.

Και αυτό γιατί απορροφούν την υπερβολική υγρασία και την απελευθερώνουν ανάλογα με τις ανάγκες, βοηθώντας το ψωμί να παραμείνει φρέσκο για περισσότερο χρόνο. Αν

Εναλλακτικά μπορείτε να αποθηκεύσετε το ψωμί σε χάρτινη σακούλα και να το βάλετε σε θερμοκρασία δωματίου σε ένα ντουλάπι.

Ένας άλλος τρόπος για να διατηρήσετε το ψωμί για αρκετούς μήνες σαν φρέσκο, είναι φυσικά η κατάψυξη.

Το ψωμί διατηρείται φρέσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα στους -18°C. Φροντίστε να καταψύξετε το ψωμί τη δεύτερη μέρα μετά το ψήσιμο, ώστε να μην είναι πολύ υγρό. Είναι καλύτερο να το κόψετε σε φέτες, να το συσκευάσετε σε σακούλες κατάψυξης και να το αφήσετε να ξεπαγώσει για περίπου μία έως δύο ώρες σε θερμοκρασία δωματίου – ιδανικά, αποψύξτε το σκεπασμένο όλη τη νύχτα.

Πηγή: www.iefimerida.gr