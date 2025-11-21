Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Φροντίδα στο Αμφιθέατρο «Θ. Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου

Παρεμβάσεις αναγκαίες για τη φροντίδα και τον ευπρεπισμό του Αμφιθεάτρου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

582044991 1202449785277426 7074313545059627166 n

Υπήρξε βιολογικός καθαρισμός σε μοκέτες δαπέδου και καθίσματα, αντικατάσταση των κουρτινών στην σκηνή, επιδιορθώσεις καθισμάτων και συντηρήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες, τόσο εντός της αίθουσας, όσο και εκτός αυτής.

583101703 1818428758793889 7924441696361045941 n

Τον ανανεωμένο χώρο που θα φιλοξενήσει από αύριο το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, επισκέφτηκε και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έγιναν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον προεδρεύοντα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας Νικήτα Καραμούζη.

