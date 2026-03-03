Τελευταία Νέα
«Fuel Pass» για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σενάρια επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί και επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται παρεμβάσεις αντίστοιχες με εκείνες του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε επιβάρυναν σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Καθοριστικός παράγοντας για τις τελικές αποφάσεις θα είναι η πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent. Εφόσον η τιμή ξεπεράσει και διατηρηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για διάστημα 30 ημερών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά.

Τα υπό εξέταση μέτρα θα είναι στοχευμένα και θα εφαρμοστούν μόνο αν η κρίση αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά και οι αυξήσεις μετακυλιστούν στις τελικές τιμές καυσίμων και ρεύματος. Στόχος είναι να αποτραπεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα συμπιέσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα εκτροχιάσει τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς.

