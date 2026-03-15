Φυσικές καταστροφές: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για τη χορήγηση στεγαστικής αρωγής

Αλλαγές στο πλαίσιο χορήγησης της πρώτης αρωγής αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των πληγέντων μετά από φυσικές καταστροφές προωθεί το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων Στεγαστικής Αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές»

Το νέο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, αφορά την εφαρμογή της πρώτης αρωγής μόνο σε μεγάλες καταστροφές, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την χορήγηση της στεγαστικής αρωγής καθώς και τη διεύρυνση των δικαιούχων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, ειδικά στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή πολυιδιοκτησίας των ακινήτων. Ταυτόχρονα επιχειρεί να διευθετήσει το ζήτημα των αυθαιρέτων σε ρέματα ή αρχαιολογικούς χώρους δίνοντας τη δυνατότητα έκδοσης άδειας στους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση κατεδάφισης και ανακατασκευής σε άλλο σημείο καθώς και να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά τη διάρκεια ελέγχου των φακέλων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου, όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου, είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικών ενισχύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη χορήγηση α) στεγαστικής συνδρομής (εφεξής στεγαστικής αρωγής), β) της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής αρωγής, γ) της προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, δ) εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις, και ε) την παραχώρηση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.g πατώντας εδώ