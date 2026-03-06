Ο χειμώνας του 2025-2026 ο δεύτερος θερμότερος στην Ελλάδα από το 1960 – Ο Κων. Λαγουβάρδος για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (video)

Ο χειμώνας του 2025-2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα (τουλάχιστον από το 1960), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως σημειώνει η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο θερμότερος χειμώνας παραμένει ο χειμώνας 2023-2024.

Ο χειμώνας του 2025-2026 (Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026) στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, οι αλλαγές αυτές στα κλιματικά δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους υδάτινες πόρους, καθώς η μειωμένη χιονοκάλυψη και η αστάθεια στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και κατανομή του νερού.