Ακαδημία φαρμάκων στην Αρκαδία – Δρ. Θανάσης Κοτσιαρός «Η ΒΙΠΕ Τρίπολης θα μετατραπεί σε κόμβο παραγωγής φαρμάκων» (video)

Στην Τρίπολη ιδρύεται η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας.

Όπως ανέφερε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του BEST, ο Δρ. Θανάσης Κοτσιαρός, Γενικός Διευθυντής «η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έχει ανακοινώσει μέχρι το 2028 ένα φιλόδοξο, μεγαλόπνοο επενδυτικό πλάνο ύψους 1,8 δις ευρώ. Αυτό συνεπάγεται την ίδρυση 10 νέων εργοστασίων και 14 νέων κέντρων και τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης.» Σε αυτό το πλαίσιο και οι επενδύσεις στην Αρκαδία, με την ΒΙΠΕ Τρίπολης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να μετατρέπεται «σε έναν φαρμακευτικό κόμβο παραγωγής φαρμάκων. Για πρώτη φορά θα παράξουμε και πρώτες ύλες αλλά και πολύ σημαντικά ογκολογικά φάρμακα, που θα καλύψουν όχι μόνο τις ανάγκες της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής αγοράς και στο πλαίσιο αυτό έχουν διαπιστώσει την ανάγκη την κάλυψη θέσεων εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό», περιγράφοντας εν συνεχεία το πλαίσιο υπό το οποίο θα λειτουργήσει η Ακαδημία που αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, προσφέροντας δωρεάν φοίτηση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση και ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης για νέες και νέους.

Η νέα εκπαιδευτική δομή έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση στην Αρκαδία. Η λειτουργία της Ακαδημίας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας, στην παραμονή των νέων στον τόπο τους και στη μετατροπή της Τρίπολης σε δυναμικό κόμβο εκπαίδευσης και φαρμακοπαραγωγής, με θετικό αποτύπωμα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο σύγχρονο μοντέλο επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.