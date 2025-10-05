Γ’ Εθνική – 4ος όμιλος: Νίκη για τον Μιλτιάδη, ήττα για τον Πανθουριακό

Με νίκη συνέχισε τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής κατηγορίας ο Μιλτιάδης, που επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Λουτρακίου με 1-0. Στον αντίποδα, ο Πανθουριακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Παναιγιάλειο, εκτός έδρας.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:

ΑΟ Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2

ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0

Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0

Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)

1. Πέλοπας Κιάτου 9

2. ΠΑΣ Πύργος 7

3. Παναχαϊκή 6

4. ΑΟ Μιλτιάδης 6

5. ΑΟ Λουτρακίου 6

6. ΑΠΣ Ζάκυνθος 4

7. Παναιγιάλειος 4

8. Θύελα Πατρών 4

9. ΑΣ Πανθουριακός 1

10. Ερμής Μελιγούς 1

11. Πανγυθεατικός 1

12. ΠΑΣ Κόρινθος 1

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος

Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή

Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός

ΑΣ Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος

Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος