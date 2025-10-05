Γ’ Εθνική – 4ος όμιλος: Νίκη για τον Μιλτιάδη, ήττα για τον Πανθουριακό

Με νίκη συνέχισε τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής κατηγορίας ο Μιλτιάδης, που επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Λουτρακίου με 1-0. Στον αντίποδα, ο Πανθουριακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Παναιγιάλειο, εκτός έδρας.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:
ΑΟ Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0
Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2
ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2
ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0
Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0
Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0
Η βαθμολογία (3η αγωνιστική)
1. Πέλοπας Κιάτου 9
2. ΠΑΣ Πύργος 7
3. Παναχαϊκή 6
4. ΑΟ Μιλτιάδης 6
5. ΑΟ Λουτρακίου 6
6. ΑΠΣ Ζάκυνθος 4
7. Παναιγιάλειος 4
8. Θύελα Πατρών 4
9. ΑΣ Πανθουριακός 1
10. Ερμής Μελιγούς 1
11. Πανγυθεατικός 1
12. ΠΑΣ Κόρινθος 1
Η επόμενη αγωνιστική (4η)
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή
Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός
ΑΣ Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος