Γ’ Εθνική: Λευκή ισοπαλία για Πανθουριακό – Θύελλα Πατρών, έχασε στην Αχαΐα ο Μιλτιάδης (video)

Στην 2η στροφή του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής ο Πανθουριακός πήρε βαθμό μετά τη λευκή ισοπαλία με την Θύελλα Πατρών. Ο Μιλτιάδης σκόνταψε στην Αχαϊα, όπου γνώρισε την ήττα από την Παναχαϊκή.

Η ομάδα του Τάκη Σακελλαρόπουλου, αγωνιζόταν από το 59ο λεπτό του αγώνα με την Θύελλα, με παίκτη λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:

Πανθουριακός-Θύελλα Πατρών 0-0

ΑΟ Λουτρακίου-Ερμής Μελιγούς 2-1

Παναχαϊκή-ΑΟ Μιλτιάδης 4-2

ΠΑΣ Πύργος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-1

Πέλοπας Κιάτου-Πανγυθεατικός 2-1

Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος ΑΝΑΒΟΛΗ (Δευτέρα 29/9 – 15:30)