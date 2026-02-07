Γ Εθνική κατηγορία: Πανθουριακός-ΑΟ Μιλτιάδης 2-1 

Μεγάλος νικητής του μεσσηνιακού ντέρμπι αναδείχθηκε ο ΑΣ Πανθουριακός, που επικράτησε με 2-1 του ΑΟ Μιλτιάδη στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, κάνοντας αποφασιστικό βήμα στη μάχη της πρώτης εξάδας.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Ηλιόπουλος δεν βρήκε στόχο με προβολή έπειτα από σέντρα του Θώδη, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Χάμος χρειάστηκε να επέμβει σε πλασέ του Αγγελή μετά από λάθος γύρισμα του Σμίλτου.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 5’, όταν ο Αγγελής γύρισε την μπάλα στον Καρύδη, με τον τερματοφύλακα του Μιλτιάδη να αποκρούει αρχικά το σουτ και στη συνέχεια και την προσπάθεια του Κωστέα από πλάγια θέση.

Το γκολ ήρθε φυσιολογικά στο 12ο λεπτό, όταν ο Αγγελής κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Στασινόπουλου και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 1-0.

Ο Μιλτιάδης προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Τόσκα να αποκρούει σε κόρνερ το σουτ του Παπαδόπουλου στο 17’, ενώ στο 22’ ο Τσιάτσιος έγλυψε το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Ωστόσο, λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Πανθουριακός «χτύπησε» ξανά. Στο 34’, ο Θεοδοσιάδης έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Αγγελής με κοντινό σουτ έκανε το 2-0, βάζοντας γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος ο Μιλτιάδης ανέβασε τις γραμμές του και πίεσε για να μπει ξανά στο παιχνίδι, καταφέρνοντας να μειώσει στο 75’. Ο Ηλιόπουλος γύρισε την μπάλα στην περιοχή, οι αμυντικοί δεν απομάκρυναν και ο Παπαδόπουλος από κοντά έγραψε το 2-1.

Στα τελευταία λεπτά το ματς απέκτησε ένταση και δραματικό χαρακτήρα. Στο 81’ ο Χάμος πρόλαβε τον Αγγελή σε τετ α τετ, μπλοκάροντας έγκαιρα, ενώ στο 86’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι πάνω στον Ηλιόπουλο από τον Γιαννακόπουλο, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τον Πανθουριακό να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη γοήτρου και βαθμολογικής σημασίας, που τον φέρνει πλέον ακόμη πιο κοντά στις θέσεις των πλέι οφ, ενώ ο Μιλτιάδης γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα και βλέπει τη μάχη της τετράδας να δυσκολεύει.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 2′ ο Ηλιόπουλος προβολή, μετά από σέντρα του Θώδη, η μπάλα θα φύγει άουτ.

Στο 3′ λάθος γύρισμα του Σμίλτου, πλασέ του Αγγελή απέκρουσε ο Χάμος.

Στο 5′ γύρισμα του Αγγελή, σουτ του Καρύδη απέκρουσε ο Χάμος, η μπάλα έφθασε στον Κωστέα που από πλάγια θέση έκανε το σουτ αλλά και πάλι ο Χάμος απέκρουσε.

Στο 12′ ο Αγγελής κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Στασινόπουλου. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος κάνοντας το 1-0.

Στο 17′ σέντρα του Χότζα, σουτ του Παπαδόπουλου σε κόρνερ ο Τόσκα.

Στο 22′ ο Τσιάτσιος έκανε το σουτ, η μπάλα ελάχιστα άουτ, από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 34′ σέντρα του Θεοδοσιάδη από δεξιά, σουτ κοντινό του Αγγελή και 2-0.

Στο 75′ γύρισμα του Ηλιόπουλου μέσα στην περιοχή, δεν έδιωξε κανένας παίκτης του Μιλτιάδη και ο Παπαδόπουλος από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 81′ μπαλιά για τον Αγγελή, βγήκε έγκαιρα και μπλόκαρε ο Χάμος.

Στο 86′ πέναλτι ζητά ο Μιλτιάδης πάνω στον Ηλιόπουλο από τον Γιαννακόπουλο.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ραφαήλ Τριανταφύλλου και βοηθούς τους Κωστάκη και Σοφία-Ιωάννα Ραφαηλίδη, όλοι από την ΕΠΣ Αργολίδας.

ΑΣ ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Δεμπεγιώτης (77′ Γιαννακόπουλος), Δρούγας, Κωνσταντινόπουλος, Θεοδοσιάδης (67′ Γεωργουλέας), Νικολόπουλος, Καρύδης, Αγγελής, Κωστέας (82′ Παπαδόπουλος), Ζαχαροπουλος, Αριστομενόπουλος.

ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Χάμος, Βαρελάς (46′ Τόλιας), Παπαδόπουλος, Τσιγαρίδης (46′ Πολίμος), Θώδης (70′ Στρέμπας), Κυρσανίδης (62′ Ξιφιλινός), Ηλιόπουλος, Στασινόπουλος, Χότζα, Τσιάτσιος, Σμίλτος (31′ λ.τρ. Πούλος).

ΠΗΓΗ www.taklin.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 4ος όμιλος

Πανθουριακός-ΑΟ Μιλτιάδης 2-1

Πέλοπας Κιάτου-Ερμής Μελιγούς 3-0

Πανγυθεατικός-ΠΑΣ Κόρινθος 1-5

Παναχαϊκή-Παναιγιάλειος 0-1

ΑΟ Λουτρακίου-Θύελλα Πατρών 1-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 15:00

ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΣ Πύργος