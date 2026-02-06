Πάνω από 2.500 χιλιάδες αθλητές στο Πασχαλινό τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών 2026

Από το Σάββατο 4 Απριλίου έως και την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου η καρδιά του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου θα χτυπάει στα γήπεδα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Φέτος ως διοργανωτές προετοιμαζόμαστε εντατικά έχοντας συμπληρώσει έναν μεγάλο αριθμό ομάδων εκτός νομού ήδη πράγμα που δείχνει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση ως προς την διοργάνωση. Αρκετές ομάδες από Αττική , Πελοπόννησο , Στερεά Ελλάδα αλλά ακόμα και από τη νησιωτική χώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή .

Τμήματα από σχολές μεγάλων ΠΑΕ , ιδιωτικές ακαδημίες καθώς και το τοπικό στοιχείο του νομού θα δώσει για πέντε μέρες χρώμα και χαμόγελο στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου RIVER WEST KALAMATA SPORTS PARK , στα γήπεδα του δήμου Καλαμάτας καθώς και στα γήπεδα της ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .

Το τουρνουά από φέτος θα μπορεί να χαρακτηριστεί ΔΙΕΘΝΕΣ καθώς ήδη ομάδα του εξωτερικού έχει δηλώσει συμμετοχή.

Υπολογίζουμε να φιλοξενήσουμε 2500 αθλητές περίπου φέτος πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος που θα επισκεφτεί την πόλη μας με αφορμή το γεγονός θα αγγίξει τις 3000-3500 .

Για άλλη μια φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα ξενοδοχεία ELITE CITY RESORT και MESSINIAN BAY για την συνεργασία μας , τους τοπικούς φορείς που είναι αρωγοί στην προσπάθεια μας , την περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και όλους τους υποστηρικτές μας .

Εκ μέρους της διοργάνωσης

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ