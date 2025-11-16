Γ Εθνική κατηγορία: Σοκ στο 93′ για τον Πανθουριακό (video)

Ο Πανθουριακός γνώρισε μια ιδιαίτερα άδικη και πικρή ήττα με 0-1 από τον ΠΑΣ Πύργος, δεχόμενος γκολ στις καθυστερήσεις, για την 9η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής (4ος όμιλος).

Η ομάδα του Τάκη Σακελλαρόπουλου έχασε μέσα από τα χέρια της έναν πολύτιμο βαθμό, σε ένα παιχνίδι όπου στο δεύτερο μέρος άξιζε ξεκάθαρα περισσότερα.

Μέτριο πρώτο ημίχρονο με λίγες φάσεις

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και περιορισμένες ευκαιρίες. Το πρώτο 45λεπτο είχε συνολικά μόλις τρεις καλές στιγμές, χωρίς ωστόσο κάποια από τις δύο ομάδες να καταφέρει να διασπάσει τις άμυνες.

Ανέβασε στροφές η Θουρία στο δεύτερο μέρος

Στην επανάληψη, ο Πανθουριακός παρουσιάστηκε πολύ πιο επιθετικός. Πίεσε τον ΠΑΣ Πύργος, πήρε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ. Παρά την υπεροχή του, του έλειψε το τελείωμα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες του.

Το σοκ στις καθυστερήσεις

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το ματς θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα, στο 93’ ο Μπαρμπαρούσης – ως «χρυσή αλλαγή» των φιλοξενούμενων – βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 0-1, αφήνοντας τον Πανθουριακό χωρίς βαθμολογικό όφελος, σε ένα παιχνίδι όπου δεν άξιζε την ήττα.

Προχωράει με ψηλά το κεφάλι

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η εικόνα του δεύτερου μέρους αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια. Η Θουρία έδειξε αντίδραση, πίεση, ενέργεια και διάθεση – στοιχεία που θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της Γ’ Εθνικής.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 12′ σέντρα του Κόκκορη, κεφαλιά του Καρακώστα, άουτ η μπάλα.

Στο 26′ σουτ του Μπέριου, άουτ.

Στο 41′ κεφαλιά του Καρακώστα, μπλόκαρε ο Τόσκα.

Στο 53′ γύρισμα του Κωστέα μέσα στην περιοχή, έδιωξαν οι αμυντικοί του ΠΑΣ Πύργος, στην αντεπίθεση σουτ του Παπαδόπουλου, άουτ η μπάλα.

Στο 78′ κεφαλιά του Πατάπη, η μπάλα άουτ.

Στο 83′ σουτ του Αγγελή η μπάλα στα σώματα, νέο σουτ του Ζαχαρόπουλου άουτ η μπάλα.

ΑΣ ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Τόσκα, Γιαννακόπουλος, Δεμπεγιώτης (70′ Γεωργουλέας), Δρούγας, Φυκούρας, Καστόρας (70′ Δημητρίου), Τιμπλαλέξης (58′ Σερπάνος), Κωστέας, Αγγελής (90′ Γεωργέας), Κωνσταντινόπουλος, Ζαχαρόπουλος.

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ: Τσεκούρας, Μαρκόπουλος, Μπέριος, Καρακώστας (87′ Θεοδοσιάδης), Φερεκίδης, Caesar (66′ Μπίσα), Πατάπης, Κόκκορης, Ντάνι, Μπούζας, Παπαδόπουλος (77′ Μπαρμπαρούσης).

