Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Γ. Φίλης: «Οι Τούρκοι είναι σαν να μας φτύνουν και εμείς υποκρινόμαστε ότι βρέχει»- Πώς οι Τούρκοι διχοτομούν το Αιγαίο σε…αόριστο χρόνο με τις NAVTEX και η Ελλάδα πάει σε… διάλογο (video)

Share

«Οι Τούρκοι είναι σαν να μας φτύνουν και εμείς υποκρινόμαστε ότι βρέχει» με αυτή την χαρακτηριστική έκφραση ο καθηγητής Γεωστρατηγικής Γιώργος Φίλης περιέγραψε τα όσα διαμορφώνονται στο αιγαίο με μια κλιμάκωση από την Τουρκική πλευρά επιχειρώντας να διαμορφώσει «τετελεσμένα» λίγο πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υπέγραψε επ’ αόριστον NAVTEX με στόχο να «κλειδώσει το μισό Αιγαίο», σημείωσε ο κ. Φίλης.

Και πρόσθεσε: «Έχουν διχοτομήσει στον 25ο μεσημβρινό το Αιγαίο. Με αόριστο χρόνο… δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από τους Τούρκους για το τι θα κάνουμε… Οι Τούρκοι βάζουν κάτι στο τραπέζι. Είναι ένα Casus Belli, τι πρέπει να τους δώσουμε για να πάρουν πίσω την NAVTEX. Θα το δείτε αυτό!» σημείωσε εμφατικά ο έμπειρος Διδάκτωρ Γεωπολιτικής υπογραμμίζοντας τις παραμέτρους που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

«Οι Τούρκοι θεωρούν αλαζονικά ότι είμαστε εκβιάσιμοι!» πρόσθεσε ο κ. Φίλης και αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά με μια de facto διχοτόμηση, όπως θα το βλέπουν οι Τούρκοι» δημιουργώντας μια αίσθηση πως «λειτουργεί ο Τούρκος απέναντι μας σαν να είμαστε χώρα μειωμένης κυριαρχίας και μας φέρνονται με σκαιό τρόπο».

Ο κ. Φίλης έθεσε ως κρίσιμο θέμα υπό τις παρούσες συνθήκες και σεβασμού προς τους Έλληνες και τους νεκρούς πως θα έπρεπε να σταθμίσουμε το αν θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία διερωτώμενος «Να συζητήσουμε τι δηλαδή; Όταν σου ’χουν NAVTEX με την οποία σου κόβουν στο μισό το Αιγαίο;»

Παράλληλα άκρως χαρακτηριστικά ήταν τα όσα σημείωσε ο κ. Φίλης με αφορμή και την επέτειο των Ιμίων, εξιστορώντας αναλυτικά τα γεγονότα και την όλη διαχείριση μιας «μαύρης σελίδας», με τα πολλά λάθη που έγιναν από την ελληνική πλευρά.

Έχουν άλλωστε περάσει 30 χρόνια από τότε και τα ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή παραμένουν πολλά και αναπάντητα.

Και όχι μόνο αυτό από εκείνη την περίοδο ουσιαστικά διαμορφώθηκε ανοικτό το πεδίο για το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode