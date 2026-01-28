Τα μεσάνυχτα πιο κοντά από ποτέ στο Ρολόι της Αποκάλυψης – 85 δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή;

Περισσότερο από ποτέ πλησίασε στα μεσάνυχτα το Ρολόι της Αποκάλυψης, που συμβολίζει από το 1947 την εγγύτητα μιας πλανητικής καταστροφής.

Το Bulletin of the Atomic Scientists όρισε την ώρα στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή τέσσερα δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Αυτή η ανακοίνωση λαμβάνει χώρα έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερη θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει διαταράξει την παγκόσμια τάξη, διατάζοντας μονομερείς επιθέσεις και αποσύροντας τις ΗΠΑ από διεθνείς οργανισμούς.

Η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες έχουν «γίνει ολοένα και πιο επιθετικές, εχθρικές και εθνικιστικές», ανέφερε αυτή η ομάδα επιστημόνων σε ένα δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την αλλαγή του χρόνου, η οποία αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις μιας επιτροπής που περιλαμβάνει οκτώ βραβευθέντες με βραβείο Νόμπελ.

«Οι διεθνείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με κόπο καταρρέουν, επιταχύνοντας έναν ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων όπου ο νικητής τα παίρνει όλα, υπονομεύοντας τη διεθνή συνεργασία που είναι αναγκαία για τη μείωση των κινδύνων του πυρηνικού πολέμου, της κλιματικής αλλαγής, της καταχρηστικής χρήσης των βιοτεχνολογιών, της ενδεχόμενης απειλής της Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων κινδύνων της «Αποκάλυψης»», υπογράμμισαν.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ