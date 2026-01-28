Τελευταία Νέα
Σώθηκε το TikTok στις ΗΠΑ: Ποιοι το αγοράζουν και τι προβλέπει η συμφωνία

Η TikTok ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόσχιση τμημάτων της αμερικανικής της δραστηριότητας σε μια νέα κοινοπραξία με επενδυτική ομάδα.

«Οι δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει η Κοινοπραξία θα καλύπτουν επίσης εφαρμογές, όπως το CapCut και το Lemon8 όπως και ένα χαρτοφυλάκιο άλλων εφαρμογών και ιστοσελίδων στις ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Επικεφαλής της νέας εταιρείας θα είναι ο Άνταμ Πρέσερ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Ο Πρέσερ εργάζεται στην TikTok εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια και πιο πρόσφατα ηγήθηκε των λειτουργιών καθώς και των τομέων εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της νέας κοινοπραξίας, με πλειοψηφία Αμερικανών μελών, περιλαμβάνει και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tik Tok, Σόου Τσου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

