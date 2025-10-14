Γαργαλιάνοι: Έκλεψε αγροτικό και …τράκαρε!

45χρονος έκλεψε πρωινές ώρες της Τρίτης, αγροτικό ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο επί της επαρχιακής Γαργαλιάνων -Λαγουβάρδου, στην περιοχή Κουτσοβερίου. Στη διαδρομή, άγνωστο πως, κατέληξε σε… ελαιόδεντρο, χωρίς ο ίδιος να χτυπήσει προκαλώντας ωστόσο υλικές ζημιές στο όχημα, το οποίο ακινητοποιήθηκε.

Οι καταγγέλλοντες της κλοπής, προσέτρεξαν στο σημείο και ανέκτησαν το όχημα, ενώ ο 45χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Γαργαλιάνων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (13.10.2025) το πρωί, στους Γαργαλιάνους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων, 45χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα στους Γαργαλιάνους, αφαίρεσε όχημα ημεδαπού, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.