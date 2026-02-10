Gazzetta Awards: Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μπήκε στο Hall of Fame (video)

Share Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τιμήθηκε στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, καθώς μπήκε στο Hall of Fame. Τη βράβευση έκανε ο παππούς του σε κλίμα συγκίνησης. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 10 Φεβρουαρίου 2026 8:51 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ GAZZETTA AWARDS HALL OF FAME ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής”: Βράβευση του Μυστριώτη από την Π.Ε.Π.Α. 10.02.2026 Gazzetta Awards 2025: Η συγκινητική βράβευση του Παπασταθόπουλου από τον 90χρονο παππού του 09.02.2026 Volley League: Η Καλαμάτα 80 μπαίνει σε περιπέτειες, μετά την ήττα με 1-3 από τον ΠΑΟΚ 07.02.2026 Array