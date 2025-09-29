Γενική καθαριότητα στο σπίτι: Ποιο είναι το πρώτο δωμάτιο που πρέπει να κάνεις

Η καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού είναι μια συνήθεια που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και εξασφαλίζει ένα πιο υγιές περιβάλλον.

Ωστόσο, μερικές φορές αναρωτιόμαστε από ποιο δωμάτιο να αρχίσουμε και με ποια σειρά να ξεκινήσουμε τις δουλειές για να είμαστε πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί, ειδικά αν το σπίτι είναι μεγάλο σε τετραγωνικά.

Ποια δωμάτια να καθαρίσουμε πρώτα και ποια να αφήσουμε για το τέλος

Είναι σημαντικό να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες. Ειδικοί συστήνουν να καθαρίζουμε πρώτα το υπνοδωμάτιο και το παιδικό δωμάτιο για να διασφαλίσουμε έναν καθαρό περιβάλλον στους χώρους όπου περνούμε τον περισσότερο χρόνο. Αφού τακτοποιήσουμε και αλλάξουμε τα σεντόνια, πρέπει να ξεσκονίσουμε, να καθαρίσουμε τα παράθυρα και στο τέλος να σκουπίσουμε και να σφουγγαρίσουμε το πάτωμα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ