Η Λαϊκή Συσπείρωση για τη μεταφορά των μαθητών στην Πελοπόννησο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών (Τετάρτη 29/10/2025), αναδείχτηκαν πολλά και σοβαρά προβλήματα παρά την προσπάθεια που έκανε και κάνει η Περιφερειακή Αρχή, να ωραιοποιήσει την κατάσταση.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Π.Α. ζητάει από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, βιοπαλαιστές μεταφορείς «να αναγνωρίσουν την προσπάθειά της», να μην διαμαρτύρονται, να «βολευτούν» με τις προσφερόμενες υπηρεσίες γιατί η κυβέρνηση «κάνει ο,τι μπορεί» και διαθέτει μεγάλα ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Για να στηρίξει τα παραπάνω υποστηρίζει, επιπλέον, ότι «δεν έχουμε διαμαρτυρίες από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές».

Η αλήθεια όμως που βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, είναι διαφορετική:

· Τα παιδιά ΑμεΑ, ακόμα και του Ειδικού Νηπιαγωγείου στην Καλαμάτα, μεταφέρονται ανά 4 με τα ταξί!

· Οι σχολικοί συνοδοί για ΑμεΑ είναι ανύπαρκτοι.

· Παιδιά κάτω των 12 ετών μεταφέρονται με ταξί στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου.

· Περιορίζουν τα «Ειδικά Μαθητικά Δελτία» που προβλέπουν δωρεάν μετακινήσεις σε πόλεις όπως η Καλαμάτα.

· Χάνονται ώρες διδασκαλίας γιατί δεν έχει συντονιστεί το σχολικό πρόγραμμα με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ.

· Παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού μεταφέρονται μαζί με μεγαλύτερα, συχνά με πολύωρα δρομολόγια για να φτάσουν στα σχολεία.

· Περιορίζουν τη χρήση ταξί από απομακρυσμένες περιοχές βάζοντας τα παιδιά που οι γονείς τους παραμένουν στα χωριά σε επιπρόσθετη ταλαιπωρία, παίζοντας ακόμα και με την ασφάλειά τους.

· Καθυστερούν να λύσουν τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται με την έναρξη της νέας χρονιάς, με αποτέλεσμα γονείς να αναγκάζονται να παίξουν το ρόλο του κράτους μεταφέροντας τα παιδιά τους και ουσιαστικά να τιμωρούνται επειδή μένουν στην ύπαιθρο.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας, η οποία κατήγγειλε ότι τα παιδιά ΑΜΕΑ πάνε σχολείο 4 – 4, χωρίς συνοδό, χωρίς πρόβλεψη αν κάποιο πάθει κάποια κρίση (πχ επιληψίας) ενώ ανέφερε ότι παιδί κάτω των 12 ετών στο μπροστινό κάθισμα απαγορεύεται ακόμα και από τον ΚΟΚ, πολύ δε περισσότερο, όταν μιλάμε για παιδί ΑμεΑ.

Αίσθηση επίσης προκάλεσε ο εκπρόσωπος του όλου ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε να ανοίξει η αγορά μεταφοράς μαθητών, να μπουν τουριστικά γραφεία, ώστε να δουλέψει ο «ανταγωνισμός»! Δεν μας είπε τι σχέση έχει αυτό με τα δικαιώματα των μαθητών και των γονιών τους, τι σχέση έχει με τους αυτοαπασχολούμενους αυτοκινητιστές της υπαίθρου που επιτελούν κοινωνικό έργο κρατώντας ταξί σε απομακρυσμένα χωριά. Δεν τους περνάει από το μυαλό, αυτά τα 25 – 30 εκατομμύρια που η Περιφέρεια δαπανά κάθε χρόνο, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα όπου το ίδιο το δημόσιο θα αναλάμβανε το μεταφορικό έργο, με ασφάλεια, ταχύτητα και με προσωπικό με δικαιώματα.

Πίσω από τα μεγάλα λόγια, πίσω από τις δηλώσεις περί ευαισθησίας κλπ, κρύβεται ένας ακόμα «κόφτης» δαπανών. Η κυβερνητική αναλγησία αποδεικνύεται από την εγκύκλιο που αναφέρει πως τα παιδιά ΑμεΑ μπορούν να μεταφέρονται έως και 4 μαζί σε ταξί, και από την στάση της Περιφέρειας που την εφαρμόζει! Οικονομία στις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για να δίνουν λεφτά με τη σέσουλα στους μεγαλοεπενδυτές!

Ακολουθεί η συνολική τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου.

Για τη μεταφορά των μαθητών

Συζητάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, και διαπιστώνουμε ότι για ακόμα μια χρονιά επαναλαμβάνονται τα σοβαρά προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών.

Αιτία των προβλημάτων είναι το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει την τελευταία δεκαετία, που έχει συνδιαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις (ΚΥΑ 24001/2013 που αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 50025/2018 και η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 53173/2022), και έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την αναπαραγωγή μεγάλων περιορισμών στο δικαίωμα των παιδιών για δωρεάν μεταφορά προς και από το σχολείο τους.

Α. Ένα θέμα αφορά τις αστικές μεταφορές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο νόμο ότι για να δικαιούται μαθητής γυμνασίου ή λυκείου δωρεάν Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) για το αστικό λεωφορείο, θα πρέπει η απόσταση της κατοικίας του από το σχολείο να είναι μεγαλύτερη από τα 2,5 χιλιόμετρα, λες και αν είναι 2,4 ή 2 χλμ είναι εφικτό ο μαθητής να πηγαινοέρχεται με τα πόδια.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ελάχιστοι οι μαθητές που δικαιούνται τη μεταφορά χωρίς εισιτήριο. Ένα «ελευθέρας» που αφορούσε δύο – όλα κιόλα δρομολόγια, το πρωί και το μεσημέρι, και όχι όλες τις μετακινήσεις, που χρειάζονται τα παιδιά για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Αντί να διευρυνθεί και να πάρει μια έστω μικρή ανάσα η λαϊκή οικογένεια, εσείς το κόβεται!

Αλήθεια, για πιο λόγω μέχρι πέρσι υπήρχε στην Καλαμάτα το ελευθέρας και φέτος μαζικά καταργήθηκε; Ήταν παράνομη η Περιφέρεια και φέτος ευθυγραμμίστηκε με τη νομοθεσία; Φέτος μετακινήθηκαν τα σπίτια τους και μίκρυναν οι αποστάσεις; Είναι υποκριτικό από πλευράς κυβέρνησης να ανακοινώνει μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και από την άλλη να επιβαρύνει τις λαϊκές οικογένειες!

Β. Με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα.

Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια. Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, να περπατήσουν κανά χιλιόμετρο να πάνε στην πλατεία, να τα αφήσουν στη στάση και από εκεί στους δρόμους για να πάνε στο σχολείο!

Μεγάλα, μικρά, άλλα με προβλήματα, άλλα ζωηρά, και ταξιδεύουν όλα μαζί, χωρίς ουσιαστική επιτήρηση και από την άλλη ημερίδες ολόκληρες για το σχολικό εκφοβισμό και την ατομική ευθύνη της οικογένειας!

Παράλληλα, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ είναι έτσι δομημένα που για να καταλήξουν στον προορισμό τους περνάνε από πολλά χωριά, κάνουν πολλές στάσεις, καθυστερούν. Μπορεί να είναι στο διπλανό χωριό το σχολείο και να ταξιδεύουν 45 λεπτά για να φτάσουν με αποτέλεσμα αχρείαστη ταλαιπωρία και το μυαλό των παιδιών «γιαούρτη».

Σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί άμεση συνεννόηση με το ΚΤΕΛ αποτελεί το νέο ωράριο στο σχολείο (8:10 και 2:10). Τα δρομολόγια είναι του ΚΤΕΛ δεν είναι σχολικά. Αν λοιπόν τελειώνει το σχολείο υποχρεωτικά 2:10 υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά από τη Βέργα ή τη Μάνη στην Καλαμάτα, τα παιδιά από τα χωριά του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα στη Σπάρτη, να βολοδέρνουν μέχρι το επόμενο λεωφορείο. Αντίστοιχα, συνεννόηση χρειάζεται και για τα πρωινά δρομολόγια. Δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό το χάσιμο σχολικών ωρών ή γιατί άργησε το λεωφορείο, ή γιατί πρέπει το παιδί να φύγει νωρίτερα για να το προλάβει, επειδή η κυβέρνησή σας αποφάσισε να αποθεώσει την αποσπασματικότητα, με κάθετα μέτρα που απαιτούν ρυθμίσεις που αργούν ή δεν έχουν γίνει.

Στο επόμενο όμως, έχετε εσείς την αποκλειστική ευθύνη. Που ακούστηκε να βάζετε αντικίνητρα για την αποτροπή μετακίνησης των μαθητών!

Στους μαθητές της Α τάξης των ΕΠΑΛ που επιλέγουν το πιο μακρινό σχολείο από την κατοικία τους , δε χορηγείται Ειδικό Μαθητικό Δελτίο για δωρεάν εισιτήριο! «Γιατί να πάς στην Καλαμάτα, και όχι στη Μεσσήνη;», λέτε του παιδιού. «Γιατί η ειδικότητα που θέλω να πάρω του χρόνου, υπάρχει μόνο στην Καλαμάτα»! Γιατί θα πρέπει τα παιδιά να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον κάθε χρόνο!

Θα μπορούσε ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς λόγους να δώσει εξαίρεση και να χορηγηθεί το δωρεάν εισιτήριο αλλά τον πιέζει η περιφέρεια να μην το κάνει γιατί δήθεν γίνονται ατασθαλίες.

Είναι απαράδεκτο και αντιπαιδαγωγικό να δημιουργούνται εμπόδια σε ένα μαθητή να φοιτήσει στον τύπο σχολείου που επιλέγει.

Οι μαθητές για ψυχοκοινωνικούς λόγους δε μπορούν να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον κάθε χρόνο.

Πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, σε ένα σταθερό σχολικό περιβάλλον ώστε ομαλά να κοινωνικοποιηθούν να δομήσουν σχέσεις και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.

Η μετάβαση από ένα σχολείο σε άλλο επιφέρει αλλαγές ακόμα στη συμπεριφορά τους.

Γ. Προωθείται ο περιορισμός της χρήσης ταξί, παρότι σε αρκετές περιοχές –π.χ. Πολιανή Μεσσηνίας– η μεταφορά με ταξί ήταν η μόνη ασφαλής και πρακτική λύση. Παιδιά που μέχρι σήμερα μεταφέρονταν από την πόρτα του σπιτιού στο σχολείο, τώρα θα υποχρεώνονται να περπατούν εκατοντάδες μέτρα, ακόμα και μέσα σε κακοκαιρία, για να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου και να επιστρέφουν στα σπίτια τους αργά το απόγευμα.

Δ. Η πιο ευαίσθητη όμως κατηγορία είναι τα παιδιά ΑμεΑ που ενώ απαιτούν ειδική φροντίδα και στη μεταφορά τους, δεν την έχουν.

Υπάρχει απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για 2 παιδιά ανα ταξί. Δεν εφαρμόζετε.

Υπάρχουν περιπτώσεις που μεταφέρονται ακόμα και 4 παιδιά μαζί! Ακόμα και στο Ειδικό νηπιαγωγείο. Αλήθεια πώς ακριβώς κάθονται στο μπροστινό κάθισμα αυτά τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, δεν απαγορεύεται, δεν ισχύει ο ΚΟΚ που ορίζει το ύψος και τα βάρος του παιδιού που μπορεί να κάτσει μπροστά, και μάλιστα χωρίς ειδικό κάθισμα; Ή κάθονται και τα 4 παιδιά πίσω! Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται και έχει ευθύνη η περιφέρεια!

Αλλά το ακόμα σοβαρότερο είναι ότι 4 παιδιά, 3 παιδιά, με ειδικές ανάγκες ταξιδεύουν χωρίς ασφάλεια. Πριν κάποια χρόνια ένα παιδί τράβηξε χειρόφρενο! Μπορεί να πάθουν κρίση επιληψίας ή άλλη κρίση, να βγάλουν τις ζώνες τους, και ότι άλλο!

Δεν χρειάζονται σχολικοί συνοδοί; Μπορούν αυτό το ρόλο να τον παίξουν οι οδηγοί; Σε όλες τις περιπτώσεις; Όχι δεν μπορούν.

Είναι ελάχιστοι οι σχολικοί Συνοδοί! Και δεν δεχόμαστε δικαιολογίες για το αν οι γονείς ζητάνε από του διευθυντές!

Και γιατί όλα αυτά; Για το καλό των μαθητών; Όχι! Για να κάνει η κυβέρνηση οικονομία! Και από την άλλη εκατομμύρια για σταλίες, για αποζημιώσεις, εκατομμύρια σε σκάνδαλα, σε χασάπιδες και φραπέδες. Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός, είναι η αλήθεια. Λαϊκισμός είναι τα μεγάλα λόγια για την προστασία της οικογένειας σε σύγκριση με τα έργα.

Και τα λέμε αυτά γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ένας μαθητής δικαιούται, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δωρεάν μεταφορά, υπεισέρχονται επιπλέον δυσκολίες:

► Για παράδειγμα, το υπάρχον σύστημα δημοσίων συμβάσεων και η παντελής έλλειψη υποδομών μεταφοράς από το ίδιο το κράτος, σε όλες του τις βαθμίδες (υπουργείο – περιφέρειες – δήμοι), έχει μετατρέψει την ικανοποίηση του δικαιώματος των παιδιών σε γρίφο, η επίλυση του οποίου εξαρτάται από το κατά πόσο συμφέρει ή όχι την κάθε ιδιωτική επιχείρηση (ταξιδιωτικό γραφείο, ΚΤΕΛ, ταξί) να συμμετέχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία και τελικά να αναλάβει ή όχι κάποιο δρομολόγιο.

Ως αποτέλεσμα αυτών, πολλά δρομολόγια βγαίνουν άγονα, παρά τις προσπάθειες των εργαζόμενων της Περιφέρειας, να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα.

Ενώ είναι υποχρεωτικό, να συγκροτούνται Επιτροπές Παρακολούθησης και ελέγχου της σωστής, έγκαιρης και ασφαλούς πραγματοποίησης του μεταφορικού έργου, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν συγκροτηθεί ή στην καλύτερη των περιπτώσεων εκτελούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Γενικά, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που κρατάν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα της δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μεταφορά των μαθητών μετά τις περικοπές την περίοδο των μνημονίων, οι συνθήκες μετακίνησης από και προς το σχολείο, δεν εξασφαλίζουν τη γρήγορη, ασφαλή και με αξιοπρέπεια μεταφορά το μαθητών.

Η μόνη πρόταση που μπορεί να δώσει λύση είναι η απόκτηση από Δημόσιο Φορέα όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων, η πρόσληψη οδηγών & κατάλληλων συνοδών, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, που χρειάζονται για την μεταφορά των μαθητών, που εντάσσονται στο «σύστημα» αυτό, χωρίς τον ασφυκτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων (εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους Πολιτισμού και Άθλησης, άλλα δρομολόγια κλπ.).

Κρίνουμε δε αναγκαίο η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης να ξεκινήσει από τα ειδικά σχολεία.

· Με βάση τα παραπάνω, θα θέλαμε να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ποια δρομολόγια είχαν αποβεί άγονα, ποιες Επιτροπές Ελέγχου και παρακολούθησης μεταφοράς μαθητών δεν έχουν συγκροτηθεί

· Να ενημερωθούμε επίσης για τα παιδιά ΑμεΑ: ανα περιφερειακή ενότητα πόσα παιδιά μεταφέρονται, με τι μέσα, με πόσους συνοδούς,

Διεκδικούμε:

► Άμεση επαναφόρτιση των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων των δικαιούχων μαθητών..

► Χορήγηση σε όλους τους μαθητές Δωρεάν ΕΜΔ για τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ανεξάρτητα από τη χιλιομετρική απόσταση κατοικίας – σχολείου και δυνατότητα να χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού οι μαθητές κατά βάση μετακινούνται για λόγους που αφορούν την εκπαίδευσή τους.

► Απαγόρευση μεταφοράς άνω των 2 παιδιών με ΤΑΞΙ στις περιπτώσεις των ΑΜΕΑ, των νηπίων, και της πρώτης δημοτικού.

► Τοποθέτηση Συνοδών σε όλα τα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορές μαθητών ειδικά στα ΑΜΕΑ

► Κατάλληλα διαμορφωμένα λεωφορεία και γενικότερα οχήματα για μεταφορά μαθητών με Ειδικές Ανάγκες, προσαρμοσμένα στις όποιες ιδιαιτερότητες.

► Να διεξάγονται σχολαστικοί έλεγχοι οχημάτων και οδηγών.

► Για το διάστημα που δεν ικανοποιείται το δικαίωμα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για οποιονδήποτε μαθητή, ο γονιός θα πρέπει να αποζημιώνεται. Επιβάλλεται, σήμερα, αύξηση του γονικού επιδόματος, τουλάχιστον στο ύψος του 1 ευρώ/χλμ, μέχρι την ανάθεση των δρομολογίων μαθητών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μεταφοράς με δημόσια σύμβαση. Το γονικό επίδομα των 0,35 ευρώ / χλμ (μονή διαδρομή), που προβλέπεται είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι παραμένει στο συγκεκριμένο ύψος τα τελευταία 15 χρόνια, τη στιγμή που το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Έγκαιρη καταβολή του γονικού επιδόματος το αργότερο έναν μήνα μετά την υποβολή των δικαιολογητικών.

► Προσλήψεις του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού στα Σχολεία, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες που άπτονται της μεταφοράς μαθητών και να ενημερώνονται οι γονείς, χωρίς να αποσπούνται οι εκπαιδευτικοί από το παιδαγωγικό τους έργο.

► Ενίσχυση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

► Ενίσχυση σε επίπεδο υποδομών και οδοποιίας, πχ ασφαλείς διαβάσεις, σήμανση, πεζοδρόμια σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

► Δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες των μαθητών, με μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς».