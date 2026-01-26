Γιάννης Μαντζούνης: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον μαζικό αθλητισμό μέσα από το Run Greece»

Στο πλαίσιο της κεντρικής συνέντευξης Τύπου για τη σειρά αγώνων Run Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στην Αθήνα, παρουσία της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, αναφορά στη διοργάνωση του Run Greece Σπάρτης έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Αθλητισμού Πελοποννήσου, Γιάννης Μαντζούνης.

Όπως τόνισε, η Σπάρτη και η Λακωνία ετοιμάζονται να υποδεχθούν έναν αγώνα που συνδυάζει ιστορία, αθλητισμό και μαζική συμμετοχή. Το Run Greece Σπάρτης 2026 επιστρέφει την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, με αφετηρία και τερματισμό το εμβληματικό Άγαλμα του Λεωνίδα, σε έναν χώρο με ισχυρό συμβολισμό και ιδιαίτερη ιστορική φόρτιση.

Ο κ. Μαντζούνης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει σταθερά διοργανώσεις όπως το Run Greece, καθώς αποτελούν επένδυση στον μαζικό αθλητισμό, στη συμμετοχή όλων των ηλικιών και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αθλητικής κουλτούρας. Όπως σημείωσε, το αγωνιστικό πρόγραμμα –από τους δρόμους 5 και 10 χιλιομέτρων έως τον παιδικό αγώνα και το Family Run– απευθύνεται σε όλους, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και τρόπος ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή της διοργάνωσης στην ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού, τονίζοντας ότι η Σπάρτη μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς, προσελκύοντας αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες, με θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και στην προβολή της Πελοποννήσου.

Στη συνέντευξη Τύπου για το Run Greece 2026 μίλησε επίσης για τη Σπάρτη ο Δήμαρχος της πόλης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, επισημαίνοντας ότι η ιστορική πόλη δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια διοργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας. Όπως ανέφερε, ο Δήμος Σπάρτης στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ και τους συνδιοργανωτές, συνεργασία που –όπως σημείωσε– απέδωσε από την πρώτη κιόλας χρονιά.

Η επιτυχία του Run Greece Σπάρτης, όπως τονίστηκε, βασίζεται στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του ΣΕΓΑΣ και των τοπικών φορέων, με κοινό στόχο τη διοργάνωση ενός αγώνα υψηλού επιπέδου, με ασφάλεια, συμμετοχή και ουσιαστικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία.