Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
VIRAL

Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνεις τα ρούχα σου πάνω στα καλοριφέρ

Share

Μια από τις -λάθος, όπως φαίνεται- συνήθειες του χειμώνα είναι και η τοποθέτηση ρούχων στα καλοριφέρ του σπιτιού, τις ώρες που αυτά είναι ανοιχτά.

Πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται σχεδόν αυτόματα, ειδικά τις ημέρες με βροχές, καθώς είναι κάτι που όλοι έβλεπαν μητέρες και γιαγιάδες να το κάνουν συνέχεια.

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η συνήθεια να στεγνώνουμε τα ρούχα στα καλοριφέρ είναι λανθασμένη και δημιουργεί προβλήματα τόσο στο σπίτι, όσο και στην τσέπη μας.

Σύμφωνα με ανθρώπους που ασχολούνται με τα συστήματα θέρμανσης, η πρακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των σωμάτων θέρμανσης, να μειώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα υψηλότερους λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

VIRAL

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode