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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί η Ελλάδα δεν μειώνει τον ΕΦΚ στα καύσιμα – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ

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Δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Παρά τη νέα πίεση που προκαλεί στις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παραμένει η κεντρική γραμμή και προκρίνονται σε πρώτη φάση τα γνωστά στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, αν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η Ιταλία.

Βέβαια, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσφάτως άλλαξαν ρότα στο κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο έως τώρα ξόρκιζε κάθε τέτοια απόφαση. Αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό, ωστόσο με πολλά «αν». Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο, διαμηνύεται, προς το παρόν, από το υπουργείο Οικονομικών.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο ΕΦΚ, με 0,70 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και 0,41 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι φόροι —ΕΦΚ και ΦΠΑ— αποτελούν συνήθως από το 55% έως το 65% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με υψηλή φορολογία καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια του πολέμου, ενδεχομένως έως και το πικ της τουριστικής περιόδου, οι επιπτώσεις στην αγορά, η δημοσιονομική κατάσταση και οι κεντρικές ευρωπαϊκές αποφάσεις θα δείξουν τον δρόμο. Η κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέες αυξήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, στις αποφάσεις δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και το πολιτικό κόστος.

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