Ρεκόρ ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025: Η Ελλάδα τρίτη στα φωτοβολταϊκά, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Νέα ιστορικά ορόσημα κατέγραψε το 2025 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκθεση European Electricity Review 2026 του ενεργειακού think tank Ember. Για πρώτη φορά, η συνδυασμένη παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας ξεπέρασε εκείνη των ορυκτών καυσίμων (άνθρακας και φυσικό αέριο), επίδοση που επιτεύχθηκε παρά την αυξημένη χρήση αερίου.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις ΑΠΕ, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό στη χρήση άνθρακα και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην ΕΕ ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην ηλεκτροπαραγωγή.

Αιολικά και φωτοβολταϊκά μπροστά – 48% ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό μείγμα

Το 2025, το μερίδιο αιολικής (16,9%) και ηλιακής (13,2%) ενέργειας στην ΕΕ έφτασε σωρευτικά το 30%, ξεπερνώντας τα ορυκτά καύσιμα που υποχώρησαν στο 29%. Συνολικά, οι ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά) κάλυψαν το 48% της ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής.

Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά σημείωσε νέο ρεκόρ στις 369 τεραβατώρες, με αύξηση άνω του 20% για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας το 13% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Η ηλιακή παραγωγή αυξήθηκε σε όλες τις χώρες-μέλη και ξεπέρασε το 20% της ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής στην Ουγγαρία , την Κύπρος , την Ελλάδα , την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες .

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.athletiko.gr πατώντας ΕΔΩ