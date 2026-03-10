Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. οι τιμές ρεύματος για λίγο (video)

Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. οι τιμές ρεύματος τον Φεβρουάριο στη χώρα μας με τους λογαριασμούς να αποσυμπιέζονται.

Όμως λίγο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του φυσικού αερίου συμπαρασύρει και την τιμή της κιλοβατώρας.