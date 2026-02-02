Τελευταία Νέα
Γιατί η νόσος Αλτσχάιμερ απειλεί λιγότερο όσους έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο – Ένα ιατρικό παράδοξο

Νέα επιστημονική μελέτη προσπαθεί να ρίξει φως σ’ ένα παράδοξο φαινόμενο: Οι επιζώντες καρκίνου φαίνονται προστατευμένοι από τη νόσο Αλτσχάιμερ και όσοι παρουσιάζουν γνωστική έκπτωση διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο καρκίνου – Πώς εξηγείται αυτό;

Ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ συγκαταλέγονται στις πιο σοβαρές παθήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Παρ’ όλα αυτά, εδώ και πολλά χρόνια, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει κάτι παράξενο: Οι άνθρωποι που νοσούν από καρκίνο φαίνεται να αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο ανάτπυξης της νόσου Αλτσχάιμερ – και το αντίστροφο. Η βιολογική εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ανεξερεύνητη.

Η νέα μελέτη του Justin Stebbing, καθηγητή βιοϊατρικών επιστημών στο Anglia Ruskin University, δίνει μια πιθανή εξήγηση: Ορισμένοι καρκινικοί όγκοι ενδέχεται να στέλνουν σήματα στον οργανισμό που, άθελά τους, προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

