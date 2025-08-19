Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται και τη μοναξιά για να είναι ευτυχισμένο

Στη νέα ταινία του Βιμ Βέντερς Perfect Days, ο πρωταγωνιστής -καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο- περνά μεγάλο μέρος της μέρας του μόνος: ποτίζει φυτά, συλλογίζεται, ακούει μουσική, διαβάζει. Καθώς η ιστορία προχωρά, εμφανίζονται κι άλλοι χαρακτήρες, όμως για πολλούς θεατές οι πρώτες σκηνές είναι οι πιο γοητευτικές. Ο κριτικός του BBC, Nicholas Barber, τις περιέγραψε ως «διαλογισμό πάνω στη γαλήνη μιας ζωής περιορισμένης στα ουσιώδη». Δεν είναι τυχαίο που η ταινία συγκίνησε τόσο. Η θετική οπτική γύρω από τη μοναχικότητα κερδίζει έδαφος: podcasts, viral βίντεο στο TikTok, άρθρα και βιβλία απομακρύνουν την εικόνα της απομόνωσης και αναδεικνύουν τα οφέλη τού να περνά κανείς χρόνο μόνος. Φαίνεται ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερη εποχή για να είσαι… μόνος.

