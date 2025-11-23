«Καπνίζω κάτω από 5 τσιγάρα την ημέρα, πειράζει;» – Νέα μελέτη απαντά

Κάθε τσιγάρο μετράει — ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και πρόωρου θανάτου. Νέα μελέτη από το Johns Hopkins Ciccarone Center αποκαλύπτει ότι ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα βλάπτει την καρδιά: Όσοι καπνίζουν λίγα τσιγάρα την ημέρα εξακολουθούν να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και θανάτου σε σχέση με όσους ποτέ δεν κάπνισαν.

Η ομάδα του Michael Blaha ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 μακροχρόνιες μελέτες, με παρακολούθηση έως 19,9 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτή καταγράφηκαν:

125.000 θάνατοι

54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και δύο έως πέντε τσιγάρα την ημέρα σχετίζονται με:

50% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

