ΥΓΕΙΑ

«Καπνίζω κάτω από 5 τσιγάρα την ημέρα, πειράζει;» – Νέα μελέτη απαντά

Κάθε τσιγάρο μετράει — ακόμα και λίγα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και πρόωρου θανάτου. Νέα μελέτη από το Johns Hopkins Ciccarone Center αποκαλύπτει ότι ακόμα και το περιορισμένο κάπνισμα βλάπτει την καρδιά: Όσοι καπνίζουν λίγα τσιγάρα την ημέρα εξακολουθούν να διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και θανάτου σε σχέση με όσους ποτέ δεν κάπνισαν.

Η ομάδα του Michael Blaha ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 300.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε 22 μακροχρόνιες μελέτες, με παρακολούθηση έως 19,9 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτή καταγράφηκαν:

  • 125.000 θάνατοι
  • 54.000 καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρδιακή ανεπάρκεια

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμα και δύο έως πέντε τσιγάρα την ημέρα σχετίζονται με:

  • 50% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας
  • 60% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

