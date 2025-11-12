GPS στα ελαιόπανα «έδειξε» τους δράστες: Έκλεψαν από τα Φιλιατρά, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους!

“Συνηθισμένη” κλοπή στην ελαιοκομική περίοδο είχε απρόσμενο φινάλε στα Φιλιατρά.

Μια υπόθεση κλοπής ελαιοπάνων στα Φιλιατρά είχε απρόσμενη εξέλιξη, όταν το κρυμμένο GPS που είχαν τοποθετήσει οι ιδιοκτήτες στα πανιά οδήγησε κατευθείαν στα ίχνη των δραστών. Προχθές το απόγευμα, ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε ότι έλειπαν 15 ελαιόπανα από το χωράφι του. Ανοίγοντας την εφαρμογή στο κινητό του, είδε ότι το στίγμα των συσκευών εντοπισμού «χτύπαγε» περιοχή στους Γαργαλιάνους.

Χωρίς καθυστέρηση, ο πολίτης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας και ανέφερε το περιστατικό, παρουσιάζοντας τα δεδομένα τοποθεσίας από την εφαρμογή. Περιπολικά κινήθηκαν στο σημείο που υπεδείκνυαν τα σήματα των GPS και εντόπισαν τα κλεμμένα πανιά. Στον χώρο όπου βρέθηκαν, το άτομο που τα είχε στην κατοχή του υποστήριξε ότι τα είχε «δανειστεί» από φίλο, ενώ η συνέχεια δόθηκε στο Α.Τ. Τριφυλίας για τη διαδικασία που προβλέπεται.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα γνώριμο πρόβλημα της ελαιοκομικής σεζόν, όταν κλοπές εξοπλισμού και υλικών ταλαιπωρούν παραγωγούς και συνεργεία. Η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει ότι απλές λύσεις τεχνολογίας, όπως μικρές συσκευές GPS στα ελαιόπανα, μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και να βοηθήσουν στον ταχύ εντοπισμό κλεμμένων αντικειμένων. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

πηγή: www.gargalianoionline.gr