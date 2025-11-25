Γυναίκα στα λευκά σε παράξενο τελετουργικό σε παραλία του Βόλου γίνεται viral

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από την παραλία Μαλακίου στο Πήλιο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το viral βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα, ντυμένη ολόλευκα, να προχωρά αργά προς τη θάλασσα του Παγασητικού και να στέκεται ακίνητη, σε στάση βαθιάς συγκέντρωσης.

Οι κινήσεις της είναι μετρημένες, σχεδόν τελετουργικές, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και το μυσταγωγικό.

Σύμφωνα με χρήστες που σχολιάζουν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκεκριμένη εικόνα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται συχνά στο ίδιο σημείο, κυρίως τις πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας παρόμοιες στιγμές σιωπής και διαλογισμού μέσα στη θάλασσα, τραβώντας κάθε φορά τα βλέμματα των περαστικών.

