«Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν φιλική με όλους»

Οι εργασίες σε ένα από τα πέτρινα αρχοντικά της Παλαιάς Καρδαμύλης έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα. Είναι Πέμπτη, και περισσότερα από πενήντα μέλη του συνεργείου κινούνται ήδη στους στενούς διαδρόμους του σπιτιού και στον εξωτερικό χώρο, μεταφέροντας εξοπλισμό, φώτα και καλώδια.

Κάτοικοι περπατούν στα σοκάκια και τριγύρω με την ελπίδα να δουν από κοντά την Κέιτ Μπλάνσετ. Η δύο φορές βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός, βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της δραματικής ταινίας «Sweetsick» σε σκηνοθεσία Αλις Μπερτς. «Στο αρχοντικό, γυρίζει σκηνές και η Βανέσα Ρεντγκρέιβ στον ρόλο της μητέρας της πρωταγωνίστριας», λέει στην «Κ» ο δημοτικός σύμβουλος Δυτικής Μάνης, Παναγιώτης Λούζης.

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, η Βρετανίδα θεατρική συγγραφέας Μπερτς (σ.σ. και σεναριογράφος στις σειρές «Succession» και «Normal People»), παρουσιάζει μια ιστορία γεμάτη ψυχολογική ένταση που αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες το 2026. Η Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται την Αλέξις, μια γυναίκα ευμετάβλητη και αινιγματική, με ένα παράξενο χάρισμα: μπορεί να ανιχνεύει τις πιο κρυφές ανάγκες των άλλων, συχνά με προσωπικό κόστος. Στην ταινία, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής που θα αλλάξει τη ζωή της.

Την περασμένη Πέμπτη, η ημέρα κύλησε με γυρίσματα σε κάθε γωνιά του αρχοντικού και στον περιβάλλοντα χώρο, με τις κάμερες να καταγράφουν λεπτομέρειες που ζωντανεύουν την ιστορία της Αλέξις. Υπήρχε ωστόσο ο φόβος μήπως ο φθινοπωρινός καιρός ανατρέψει τον προγραμματισμό, όπως είχε συμβεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Αυστραλό κάτοικο της Καρδαμύλης, Λάζαρο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει μερικές κουβέντες με την ηθοποιό, «περίπου ογδόντα μέλη της παραγωγής βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή, μένοντας σε ξενοδοχεία μέσα και γύρω από το χωριό, ενώ οι λήψεις γίνονται κυριολεκτικά σε απόσταση είκοσι μέτρων από το σπίτι μου». Για την αποθήκευση του εξοπλισμού, οι τεχνικοί χρησιμοποιούν έναν χώρο δίπλα στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης.

