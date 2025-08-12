Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Τι κι αν στα χαρτιά έχουμε ισότητα των φύλων, στην πράξη οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως υποδεέστερες και στον εργασιακό στίβο.

Δεν παραξενεύουν κανέναν τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που δείχνουν ότι οι μηνιαίες αποδοχές των γυναικών υπολείπονται μεσοσταθμικά τουλάχιστον κατά 200 ευρώ των αποδοχών που λαμβάνουν οι άντρες συνάδελφοί τους.

Συγκεκριμένα, ο μέσος μισθός για τους άντρες ανέρχεται στα 1.257 ευρώ μικτά και για τις γυναίκες μόλις στα 1043 ευρώ. Πρόκειται για μια ψαλίδα περί το 17% ή μείον 214 ευρώ για τις γυναίκες.

Ο καθαρός μισθός που μπαίνει στις τσέπες των εργαζόμενων γυναικών είναι μόλις 854 ευρώ μεσοσταθμικά, ενώ για τους άντρες είναι 994 ευρώ.

Στοιχεία e-EΦΚΑ

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία για το σύνολο της απασχόλησης μισθωτών ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου e-ΕΦΚΑ, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του Οκτωβρίου 2024.

Αν υπολογίσουμε μόνο την πλήρη απασχόληση, η ψαλίδα ανέρχεται στα -14%, με τους άντρες να αμείβονται με 1431 ευρώ μικτά και τις γυναίκες με 1232 (199 ευρώ λιγότερα).

Στη μερική απασχόληση, που τα ποσά είναι ούτως ή άλλως ελάχιστα, οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο με 549 ευρώ το μήνα μικτά (476 καθαρά). Είναι ο μόνος τομέας στον οποίο υπερτερούν από τους άντρες, κατά 19 ολόκληρα ευρώ!

Με τη διαφορά ότι οι γυναίκες που απασχολούνται part-time είναι πολλές περισσότερες από τους άντρες (393.000 έναντι 292.000), χαμηλώνοντας έτσι το συνολικό μέσο όρο των μισθών. συνολικού μισθού. Αντίστροφα, οι γυναίκες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, έναντι 1,2 εκατ. για τους άντρες, και όπως είδαμε αμείβονται πολύ χειρότερα.

