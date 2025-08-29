Αυτοψία του Δημάρχου Σπάρτης στις εργασίες συντήρησης σχολικών μονάδων ενόψει της νέας σχολικής περιόδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις και οι εργασίες συντήρησης σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάρτης, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος πραγματοποίησε, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, αυτοψία στις εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και σε όσες βρίσκονται είτε στη φάση της εξέλιξης, είτε σε ολοκλήρωση.

Συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Δ.Ε. Μυστρά, κ. Θεοφάνη Λάζαρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτη Παυλή και την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη, ο κ. Βακαλόπουλος επισκέφτηκε σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα το ΕΠΑΛ Σπάρτης, το 1ο Γυμνάσιο/ Εσπερινό Λύκειο, το 1ο Λύκειο, το 5ο Νηπιαγωγείο και το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης.

Οι παρεμβάσεις και εργασίες του Δήμου αφορούν σε ελαιοχρωματισμούς κτηριακών εγκαταστάσεων και αιθουσών διδασκαλίας, σε συντηρήσεις υποδομών, αποκατάσταση φθορών και ανακατασκευή χώρων υγιεινής, καθώς και καθαρισμούς, με στόχο τα σχολεία του Δήμου να υποδεχθούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον.