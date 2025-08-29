Θ. Πετράκος: «Μια πρώτη δικαίωση του αγώνα μας» | Δήλωση και ερωτήματα προς την Περιφερειακή Αρχή: «Θα διατάξετε έρευνα για τα 2.099.320,32 ευρώ που πήρε επιπλέον η ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.» (video)

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιεί ο Θανάσης Πετράκος σε ανακοίνωσή του το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας “…αποδέχθηκε ότι, κακώς η ηγεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας είχε εγκρίνει να δοθούν επιπλέον χρήματα ύψους 1,9 εκατομμύρια ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι για δήθεν καθυστερήσεις με ευθύνη του Δημοσίου που είχε ζητήσει η εν λόγω εταιρεία στις αρχές του 2019”. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει για τον λόγο αυτό υποβλήθηκαν και αντίστοιχες ποινές στον πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Στο παρελθόν η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου και η «Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου» είχαν καταγγείλει ότι οι απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. ήταν “αβάσιμες και παραπλανητικές με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό της” και με βάση αυτές τις εξελίξεις ο κ. Πετράκος θέτει μαι σειρά από ερωτήματα προς την σημερινή περιφερειακή αρχή για τις δικές της ενέργειες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

Δήλωση και ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

του Θανάση Πετράκου

Ενημερωθήκαμε ότι πριν 40 ημέρες περίπου το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας αποδέχθηκε ότι, κακώς η ηγεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας είχε εγκρίνει να δοθούν επιπλέον χρήματα ύψους 1,9 εκατομμύρια ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι για δήθεν καθυστερήσεις με ευθύνη του Δημοσίου που είχε ζητήσει η εν λόγω εταιρεία στις αρχές του 2019. Για το λόγο αυτό επέβαλε ποινές στέρησης σύνταξης 10 μηνών στον πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 5 μήνες στέρηση μισθών στον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Συνεπώς δικαιωθήκαμε και εμείς η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου και η «Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου» οι οποίοι είχαμε καταγγείλει με ένταση ότι οι απαιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. ήταν αβάσιμες και παραπλανητικές με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό της .

Η απόφαση όμως αυτή του Πειθαρχικού Συμβουλίου ναι μεν απέδωσε σωστά ευθύνες στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους αφού έκανε τον έλεγχο που είχε ζητήσει ο πρώην Περιφερειάρχης κ. Π. Νίκας μετά τις καταγγελίες μας ΟΜΩΣ δημιουργεί ζητήματα για την σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας για τα οποία οφείλει να απαντήσει και να πάρει θέση .

Η ανάδοχος εταιρεία ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. η οποία μάλιστα έχει πάρει αρκετά έργα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει ευθύνες αφού με ψευδή στοιχεία που παρουσίασε πλούτισε παράνομα ? Επειδή η απάντηση είναι προφανώς και έχει ευθύνες, τίθεται το ερώτημα. Τι θα πράξει η ηγεσία της Περιφέρειας κατά της εταιρείας ? Δεν οφείλει να ζητήσει τα χρήματα που παρανόμως πήρε να τα επιστρέψει ? Γιατί δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες αμέσως μετά την απόφαση της 18ης Ιουλίου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ? Επειδή η ανάδοχος εταιρεία ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. συνέχισε να απαιτεί επιπλέον χρήματα και ο σημερινός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών μαζί με τον επιβλέποντα και την ηγεσία της Περιφέρειας ενέκριναν και έδωσαν επιπλέον χρήματα 099.320,32 ευρώ και μάλιστα χωρίς να μας προσκομίσει η ηγεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών παραστατικά όπως είχαμε ζητήσει οι τότε επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης Δέδες Γ. ,Μουντρούκας Ι. , Γόντικας Ν. , Πετράκος Α., Λυμπεροπούλου Δ., και Κάτσαρης Π. με επιστολή μας στις 6 Ιουλίου του 2022 .

Ρωτάμε την σημερινή ηγεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου .Θα διατάξετε έρευνα για τα 2.099.320,32 ευρώ που πήρε επιπλέον η ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.? Προφανώς έχετε υποχρέωση να γίνει πλήρης έρευνα διότι τα 2 εκατομμύρια είναι δημόσιο χρήμα .

Υ.Γ. Υπενθυμίζω την

«ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2.099.320,32 ευρώ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ που είχαμε καταθέσει στις 6 Ιουλίου του 2022

Των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: Δέδε Γεώργιου, Μπουντρούκα Ιωάννη, Γόντικα Νικόλαου, Πετράκου Αθανάσιου, Λυμπεροπούλου Δήμητρας , Κάτσαρη Παναγιώτη

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Μουταφίδη Γεώργιο και Σμυρνιώτη Μιχάλη

Προς τους Διευθυντές των Συναρμόδιων Υπηρεσιών

Προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου

Με βάση την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 για το θέμα:

«Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου

(Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου:

Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος

Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β ́ φάση, προϋπολογισμού

23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με

Φ.Π.Α.)»

Η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει “1.Να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης να δοθούν στην ανάδοχο εταιρεία 2.099.320,32 ευρώ (με

Φ.Π.Α.) επιπλέον. 2.Να παγώσει η επιπλέον αποζημίωση του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της και3. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία”

Με δεδομένο ότι δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα έγγραφα που έχει ζητήσει με την αίτηση του στις 2 Ιουνίου 2022 ο συνάδελφος Πετράκος Αθανάσιος και τα οποία είναι:

«1. Τελική επιμέτρηση του έργου

Αντίγραφα όλων των ΑΠΕ και όλων των εγγράφων που περιέχει ο κάθε ΑΠΕ (Τεχνική έκθεση, Πρωτόκολλα Νέων Τιμών, κυρίως σώμα ,εγκρίσεις κλπ) Τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως λατομείου, τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως εκσκαφών εντός του έργου, τα πρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως από χώρους εκτός της περιοχής του έργου σύμφωνα με τις αναφορές των εμπλεκομένων υπηρεσιών δασικών αστυνομικών υπηρεσιών, Τμήμα περιβάλλοντος ΠΕ Μεσσηνίας επιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Πότε η διευθύνουσα υπηρεσία έλαβε γνώση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, αστυνομία, Τμήμα περιβάλλοντος ΠΕ Μεσσηνίας, επιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και τυχών άλλες υπηρεσίες, για το γεγονός ότι παράγονται υλικά λατομείου εντός και εκτός του έργου. Σε τι ενέργειες προέβηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν έλαβε γνώση των συμβάντων που αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και εάν ενημέρωσε την προϊσταμένη αρχή της . Η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει αντίγραφα όλων των τιμολόγιων αγοράς των υλικών λατομείου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και όλα τα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών λατομείου; Έχει η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόσει την Εγκύκλιο 18 του 2014 του ΥΠΕΧΩΔΕ ;

Ο Αιτών Περιφερειακός Σύμβουλος

Θανάσης Πετράκος»

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ

Α. Τα τιμολόγια αγοράς των υλικών από το Λατομείο της Μεγαλόπολης

Β. Τις φορτωτικές για τη μεταφορά των υλικών από το ανωτέρω λατομείο

Γ. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με υπεργολάβους (Επισημαίνουμε ότι το Β και Γ πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εφορία)

ΤΕΛΟΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ κ.κ. . Μουταφίδης Γεώργιος και Σμυρνιώτης Μιχάλης να είναι στην υπηρεσία την προσεχή Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στις 12 μ για να συναντηθούμε μαζί τους και να μας δώσουν όλα τα έγγραφα ώστε να τα ελέγξουμε

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δέδες Γεώργιος,

Μπουντρούκας Ιωάννης,

Γόντικα Νικόλαος,

Πετράκος Αθανάσιος,

Λυμπεροπούλου Δήμητρα ,

Κάτσαρης Παναγιώτης»