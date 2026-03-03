Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
3
Μάρτιος
TOP
ΥΓΕΙΑ

High protein γλυκά του 5λέπτου: 4 νόστιμες συνταγές

Share

Συχνά η προσπάθειά σου να ακολουθήσεις έναν υγιεινό τρόπο ζωής σκοντάφτει σε εκείνη την έντονη ανάγκη για κάτι γλυκό, ειδικά μετά από μια κουραστική ημέρα ή μια έντονη προπόνηση. Είναι η στιγμή που αισθάνεσαι ότι πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην απόλαυση και την πρόοδο που έχεις σημειώσει, πιστεύοντας πως κάθε “παρασπονδία” θα σε πάει πίσω. Ωστόσο, η σύγχρονη διατροφολογία μάς διδάσκει ότι η στέρηση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της συνέπειας και πως το κλειδί βρίσκεται στην έξυπνη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να ικανοποιείς τον ουρανίσκο σου χωρίς τύψεις.

Δείτε περισσότερα στο shape.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode