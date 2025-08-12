«Hot Dry Windy»: Τι είναι το φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο φωτιάς – Κοπάζουν οι άνεμοι από την Πέμπτη

Η φράση «Hot Dry Windy» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στη χώρα μας τα καλοκαίρια όπου η θερμοκρασία φτάνει στο «κόκκινο». Ο πυρομετεωρολόγος, Θεόδωρος Γιάνναρος εξηγεί για ποιον λόγο αυτό το φαινόμενο είναι τόσο επικίνδυνο και πως μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά της φωτιάς ακόμα και αν οι άνεμοι δεν πνέουν θυελλώδεις.

Ενώ Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Φώκιδα, Άρτα και Βόνιτσα πλήττονται από την φωτιά και ενώ σε όλη την Ελλάδα πνέουν ισχυροί άνεμοι, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μίλησε το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος του OPEN για το φαινόμενο το οποίο κυριαρχεί και σήμερα στη χώρα μας.

«Ο όρος hot dry windy χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν συνδυασμό πυρομετεωρολογικών συνθηκών οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών».

Όπως εξήγησε, ο ζεστός, ξηρός και ανεμώδης καιρός θερμαίνει την βλάστηση σε τέτοιο σημείο όπου είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί φωτιά ακόμα και αν οι άνεμοι κινούνται με μικρές ταχύτητες.

«Η φωτιά μπορεί να κινείται γρήγορα και να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία. Έχουμε και τον παράγοντα του ανέμου, ο οποίος αυξάνει πάρα πολύ τον πυρομετεωρολογικό κίνδυνο. Το “hot dry windy” είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία και έχει κύριο σκοπό να αυξήσει την ενσυναίσθηση και την εγρήγορση των πολιτών στο να αποφεύγουν τις ενάρξεις των πυρκαγιών», εξήγησε.

