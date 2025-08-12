Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Με το θερμόμετρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τα κύματα καύσωνα να είναι ολοένα και πιο συχνά, πιο θερμά και πιο παρατεταμένα στην Ευρώπη, το ενεργειακό σύστημα δοκιμάζεται, καθώς οι επιπτώσεις της ζέστης σε συνδυασμό με την ξηρασία επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας, τη μεταφορά και την αιχμή της ζήτησης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί θερμοκρασίες ρεκόρ, ειδικά στη νότια Ευρώπη και οι καύσωνες έρχονται όλο και πιο νωρίς μέσα στο έτος, γεγονός που υπογραμμίζει μια μετατόπιση στα εποχιακά καιρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2024 σημειώθηκε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2025, οι πιο ακραίες θερμοκρασίες ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, με ένα κύμα καύσωνα μεταξύ 23 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, όταν η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση.

