Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
12
Αύγουστος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Share

Με το θερμόμετρο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τα κύματα καύσωνα να είναι ολοένα και πιο συχνά, πιο θερμά και πιο παρατεταμένα στην Ευρώπη,  το ενεργειακό σύστημα δοκιμάζεται, καθώς οι επιπτώσεις της ζέστης σε συνδυασμό με την ξηρασία επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας, τη μεταφορά και την αιχμή της ζήτησης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί θερμοκρασίες ρεκόρ, ειδικά στη νότια Ευρώπη και οι καύσωνες έρχονται όλο και πιο νωρίς μέσα στο έτος, γεγονός που υπογραμμίζει μια μετατόπιση στα εποχιακά καιρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2024 σημειώθηκε το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2025, οι πιο ακραίες θερμοκρασίες ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, με ένα κύμα καύσωνα μεταξύ 23 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, όταν η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ