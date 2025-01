Η αγωνία και τα ολισθηρά ατοπήματα

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Είναι πραγματικά δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς την αγωνία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, γύρω από οποιαδήποτε κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στους κύκλους καθαγιασμού και λατρείας του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τελευταίο ολισθηρό ατόπημα, από γνωστό πιστόλι του Μαξίμου, η το λιγότερο ατυχής προσπάθεια, σύγκρισης της παρουσίας και του επικήδειου που εκφώνησε στην κηδεία του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ – ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με την παρουσία και τον επικήδειο που εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Σημίτη.

Για όσους θυμούνται τον επικήδειο του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αστεία η οποιαδήποτε σύγκριση. Πραγματικά είναι σαν να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια.

Στον επικήδειο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, μιλά ξεκάθαρα για έναν πολιτικό αντίπαλο, αναδεικνύοντας γλαφυρά, αλλά με σεβασμό στον πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο, βαθύτατες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές.

Και θα πρέπει κάποιοι να μην ξεχνούν και οι νεότεροι να μάθουν, ότι παρά το γεγονός ότι τον Αντώνη Σαμαρά, τον χώριζε άβυσσος ιδεολογικά και πολιτικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα ύψιστης σημασίας εθνικό θέμα, αυτό της ονομασίας των Σκοπίων, τους ένωνε ταύτιση απόψεων.

Το είχε άλλωστε επισημάνει και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στο Γιάννη Παπουτσάνη και το Στρατή Λιαρέλη, στις 5 Οκτωβρίου του 1993:

Α. Παπανδρέου: Το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα είναι το θέμα του ονόματος. Είναι θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία; Γιατί το θέλουν τα Σκόπια; Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη, δημιουργία ενός κράτους, Μακεδονικού, που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πιρίν, και τη Βόρειο Ελλάδα».

Παπουτσάνης: Και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο υποστηρίζει.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ: «Απολύτως το ίδιο. Σε αυτό το σημείο, έχουμε απόλυτη σύμπτωση».

Ο Αντώνης Σαμαράς, δεν παρέστη και δεν εκφώνησε έναν επικήδειο, αγιοποιώντας έναν πολιτικό αντίπαλο. Και πάνω από όλα, ως πρωθυπουργός, δεν αποτέλεσε συνέχεια ιδεολογικά, του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αυτοί που κάνουν συγκρίσεις οι οποίες στερούνται, ουσίας και περιεχομένου με τη μη παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στην κηδεία του κ. Σημίτη, μπορούν άραγε να στηρίξουν παρόμοιο επιχείρημα;

Εξαιρετικά δύσκολο, όταν μεγάλο μέρος του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, δεν θυμίζει απλώς, είναι Σημίτης.

Όταν, η σημερινή εξωτερική πολιτική, είναι ταυτόσημη με αυτή του κ. Σημίτη, που γκρίζαρε το Αιγαίο και άνοιξε το δρόμο για την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας από την Τουρκία του Ερντογάν.

Και σίγουρα, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν μίλησε για έναν αντίπαλο, που υπάρχουν βάσιμα ερωτηματικά όσο αφορά τις εκλογές του 2000.

Το λιγότερο ατυχές και αστείο λοιπόν, να γίνεται σύγκριση και να εγκαλείται ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, για τη μη παρουσία του, στην κηδεία του Κωνσταντίνου Σημίτη.

Το πρόβλημα για αυτούς που κάνουν τη σύγκριση και εγκαλούν τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ότι ανησυχούν και προβληματίζονται για το γεγονός, ότι παρά τη διαγραφή του από την παράταξη, της οποίας αποτελεί ψυχή και σώμα, οι απόψεις του και η ενεργή παρουσία του, όλο και περισσότερο αποδυναμώνει το σημερινό, σύστημα εξουσίας.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.