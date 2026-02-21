Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Ερωτηματικά και ανησυχίες για το πώς η ακρίβεια επηρεάζει την κατανάλωση γεννάνε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο του λιανεμπορίου το 2025.

Πίσω από το ρεκόρ εσόδων, στα 74,85 δισ ευρώ έναντι 73,36 δισ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κρύβεται η συρρίκνωση του όγκου των πωλήσεων, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για λιγότερα αγαθά. Η άνοδος του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, κινήθηκε στο 2%, χαμηλότερα από την αύξηση του πληθωρισμού (2,9% ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός σύμφωνα με την Εurostat). Το «φούσκωμα» των εσόδων προέρχεται κυρίως από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, οι οποίες ευνόησαν πρωτίστως τον τζίρο των μεγάλων αλυσίδων. Πλέον για κάθε δέκα ευρώ που ξοδεύουμε σε αγορές λιανικής, σχεδόν τα τρία πηγαίνουν στο καλάθι του σουπερμάρκετ. Συγκεκριμένα, το 27,3% του συνολικού τζίρου του λιανεμπορίου το 2025, προήλθε από τον κλάδο «λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό», ο οποίος αφορά τα σουπερμάρκετ. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2024 ήταν στο 26,7%, με τον κλάδο να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου τόσο σε ποσοστό (4,4%) όσο και ονομαστικά (πάνω από 856.000 ευρώ). Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι όσο η ακρίβεια επιμένει, τόσο τη μερίδα του λέοντος στις δαπάνες των νοικοκυριών έχουν τα απολύτως αναγκαία αγαθά, όπως τα τα είδη διατροφής, τα οποία απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού.