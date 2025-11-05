Η αναβάθμιση του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, τα έργα και η μεταφορά μαθητών στην ατζέντα της συνάντησης Πτωχού με Λιβάνιο

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, είχε στην Αθήνα, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μια σειρά θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως η αναβάθμιση του Διοικητηρίου Μεσσηνίας και τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά μαθητών, όπου τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών και την ανάγκη πρόσθετης ενίσχυσης για την προσθήκη δρομολογίων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Συζητήθηκαν, επίσης, ο προγραμματισμός δράσεων ενόψει του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και οι επικείμενες θεσμικές παρεμβάσεις που αυτός θα επιφέρει. Παράλληλα, εξετάστηκαν νέα έργα που πρόκειται να ενταχθούν στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έμφαση σε αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από θεσμικό διάλογο και συντονισμένες ενέργειες, προωθούμε έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία της Περιφέρειας».